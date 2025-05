Manchester City ontvangt topdoelwit van Guardiola voor gesprek over megatransfer

Manchester City maakt zeer serieus werk van de komst van Florian Wirtz. De spelmaker van Bayer Leverkusen is dinsdag gesignaleerd in Engeland, waar hij gesprekken heeft gevoerd met de landskampioen, zo meldt onder meer Christian Falk van BILD. Volgens Sacha Tavolieri van Sky Sport hebben The Citizens zelfs al een officieel bod uitgebracht.

Wirtz (22) is de absolute uitblinker van het Bayer Leverkusen, maar zal de club mogelijk komende zomer verlaten. De jonge Duitser staat al langer in de belangstelling van Manchester City, maar nu lijkt de interesse in een stroomversnelling te zijn geraakt. Manager Pep Guardiola is enorm groot fan van Wirtz en ziet in hem de ideale opvolger van Kevin De Bruyne, die deze zomer vertrekt bij de club.

De aanwezigheid van Wirtz in Manchester zou de onderhandelingen met City verder kracht bij hebben gezet. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou de middenvelder zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Engelse topclub.

Bayern München, dat ook zeer nadrukkelijk aast op de diensten van Wirtz, ziet daarmee een geduchte concurrent in de strijd om de handtekening van de international.

Manchester City heeft volgens Sky Sport inmiddels ook een officieel bod neergelegd bij Bayer Leverkusen, al is niet bekend om welk bedrag het gaat. Leverkusen is niet happig op een vertrek van hun sterspeler, maar weet dat het met de interesse van clubs als City en Bayern een hete zomer tegemoet kan zien.

Wirtz heeft bij Bayer Leverkusen nog een contract tot medio 2027, maar een transfer lijkt slechts een kwestie van tijd gezien de huidige ontwikkelingen.