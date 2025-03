Manchester City-mascotte beweert mishandeld te zijn door eigen speler

De mascotte van Manchester City beweert door een eigen speler mishandeld te zijn. Moonbeam, zoals de naam van de mascotte van the Citizens luidt, laat weten aangifte bij de politie te hebben gedaan.

In Engeland is er een opvallend verhaal naar buiten gekomen. De vrouw in het mascottepak van Manchester City beweert dat Erling Haaland haar een whiplash en een hersenschudding heeft bezorgd. Ze moest daarvoor naar het ziekenhuis en deed aangifte tegen de Noorse superster.

In gesprek met The Sun verklaart de anonieme vrouw: “Ik was behoorlijk overstuur, ik huilde en mijn hoofd bonkte en ik denk dat ik in shock was. Later besefte ik dat hij (Haaland, red.) achter mij was gaan staan, mij op mijn hoofd had geslagen en vervolgens tegen mijn hoofd had geleund.”

De vrouw lichtte na het incident de veiligheidschef van Manchester City in. “Je kunt tenminste zeggen dat Erling Haaland je heeft geslagen”, antwoordde hij lachend. Het incident vond in oktober plaats tijdens de thuiswedstrijd tegen Southampton.

Ze kreeg na afloop van de wedstrijd te maken met hoofdpijn, nekklachten en moest overgeven. Een dag later werd ze onderzocht door de clubarts van de Engelse kampioen, die haar doorverwees naar het ziekenhuis. Daar werden de symptomen vastgesteld, maar een scan toonde geen zichtbare schade.

Manchester City deed intern onderzoek naar de kwestie. De club bekeek de camerabeelden, maar zag geen verband tussen de tikken van Haaland en de klachten bij de mascotte. “Erling Haaland tikt Moonbeam altijd zachtjes op de rug of het hoofd als blijk van erkenning”, laten the Citizens weten.

“We hebben grondig onderzoek gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat geen enkel bewijs - inclusief videobeelden - de bewering ondersteunt dat er op dat moment letsel is opgelopen. We weten ook dat er een klacht is ingediend bij de politie van Greater Manchester, maar ook zij hebben geen verdere actie ondernomen”, geeft de club aan.