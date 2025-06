Manchester City legt 40 miljoen euro neer voor concurrent van Nathan Aké

Manchester City is behoorlijk actief op de transfermarkt. Fabrizio Romano maakt bekend dat the Citizens een akkoord hebben bereikt met Wolverhampton Wanderers over de transfer van Rayan Aït-Nouri. De Algerijn kost omgerekend een kleine veertig miljoen euro.

Aït-Nouri behoorde het afgelopen seizoen, samen met onder meer de inmiddels aan Manchester United verkochte Matheus Cunha, tot de vaste uitblinkers bij Wolverhampton. Aït Nouri had nog een contract tot medio 2026, met de optie op een extra seizoen, waardoor de club niet al te moeilijk deed over een verkoop.

Aït Nouri, een linksback die ook als linkermiddenvelder uit de voeten kan, was in het afgelopen seizoen aardig op dreef met 4 goals en 7 assists in 37 Premier League-wedstrijden.

Manchester City is behoorlijk actief op de transfermarkt. De Engelse topclub sprak de wens uit om agressief te handelen in de beginfase van de transfermarkt, ook met het oog op het aankomende WK voor Clubteams.

Zo hengelde de club Tijjani Reijnders al binnen en moet het Franse toptalent Rayan Cherki van Olympique Lyon snel vastgelegd worden.

Man City-manager Pep Guardiola had behoefte aan vers bloed op de linksbackpositie. Mede door het vele blessureleed bij Oranje-international Nathan Aké stond centrumverdediger Josko Gvardiol vaak op linksback, evenals middenvelder Nico O'Reilly.

Man City zou ook geïnteresseerd zijn geweest in ex-AZ'er Milos Kerkez, maar de Hongaar lijkt AFC Bournemouth te verlaten voor het Liverpool van manager Arne Slot.

Volgens Fabrizio Romano is de transfer van Aït-Nouri op tijd rondgemaakt voor het WK voor Clubs. Ook Reijnders zal daar aanwezig zijn. Man City begint het toernooi op 18 juni tegen Wydad Casablanca.