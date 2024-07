‘Manchester City klopt aan bij vaste basiskracht van Paris Saint-Germain’

Manchester City heeft Gianluigi Donnarumma (25) benaderd, zo verzekert transferjournalist Ben Jacobs maandag. The Citizens vrezen voor een vertrek van hun huidige eerste doelman Ederson en verkennen klaarblijkelijk de markt voor een mogelijke vervanger.

Jacobs plaatst wel direct een kanttekening bij het nieuws. De Italiaanse goalie zou namelijk tevreden zijn bij Paris Saint-Germain en niet per se uit zijn op een vertrek. Donnarumma en zijn werkgever hebben bovendien gesprekken gevoerd over een mogelijke contractverlenging in Parijs, zo klinkt het.

Toch lijkt Manchester City niet volledig kansloos. "Het is bekend dat Donnarumma graag ooit in zijn carrière in de Premier League zou spelen", schrijft de Engelse journalist op X.

De 66-voudig international van i Azzurri staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij PSG, dat hem destijds transfervrij overnam van AC Milan. Donnarumma beschikt in het Parc des Princes over een tot medio 2026 lopend contract.

Pep Guardiola en co zijn ogenschijnlijk aan het voorsorteren op een vertrek van Ederson. De Braziliaan geniet concrete interesse van Ittihad Club, al wil de ploeg uit Saudi-Arabië vooralsnog niet voldoen aan de vraagprijs van zestig miljoen euro.

Ederson zou zelf graag naar de Saudi Pro League vertrekken, zo wist onder meer Fabrizio Romano reeds te melden. Mogelijk lost Manchester City zijn vertrek intern op.

De regerend landskampioen van Engeland heeft namelijk in Stefan Ortega een alleraardigste doelman in huis. De Duitser fungeerde de voorgaande jaren als stand-in van Ederson, maar naar verluidt ziet Guardiola in hem een volwaardige vervanger van Ederson.

