Manchester City kan eerste prijs vergeten: Newcastle United blijkt te sterk

Woensdag, 27 september 2023 om 23:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:07

Manchester City moet een streep zetten door de EFL Cup. De ploeg van manager Josep Guardiola ging met 1-0 onderuit bij Newcastle United. Alexander Isak was de matchwinner dankzij een treffer vlak na rust. Newcastle plaatst zich zodoende voor de achtste finale van het tweede bekertoernooi van Engeland.

Aan de kant van Newcastle kregen jongelingen als Valentino Livramento, Lewis Miley en Lewis Hall de kans zich te laten zien vanaf de aftrap. Manager Eddie Howe had eveneens basisplaatsen in huis voor meer ervaren spelers als Isak, Sandro Tonali en Nick Pope. Ook Man City speelde zeker niet met zijn sterkste elf. Guardiola liet onder meer Kalvin Phillips, Oscar Bobb en Stefan Ortega opdraven. Nathan Aké stond eveneens aan de aftap, net als onder meer Julián Álvarez, Jack Grealish en Josko Gvardiol.

De eerste helft begon nog rustig. Kansen werden er niet gecreëerd en beide ploegen keken de kat uit de boom. Álvarez kreeg de eerste serieuze kans na een kleine twintig minuten spelen. De Argentijn stuitte uit een lastige hoek op de voet van Pope. City domineerde het balbezit, maar deed daar in eerste instantie weinig mee. Zo probeerde Mateo Kovacic het met een schot, dat geblokt werd door Tonali. Álvarez noteerde niet veel later zijn tweede kans. Bobb bereikte de goaltjesdief, die uit een lastige hoek ternauwernood naast schoot. Gvardiol was eveneens dichtbij. De Kroaat kopte uit een hoekschop op Newcastle-verdediger Paul Dummett, die dat amper leek door te hebben. Newcastle viel tegen, maar kreeg via Jacob Murphy wel een enorme kans. De rechtsbuiten had vrije doortocht, maar stuitte op Ortega.

Vlak na rust was het alsnog raak voor the Magpies. Een lage voorzet van Joelinton kwam terecht bij de tweede paal, waar Isak klaarstond om binnen te tikken. De voormalig Willem II'er zag hoe Aké geen redding meer kon brengen op de doellijn: 1-0. Tegenvaller voor de Zweed was dat hij zich na een uur geblesseerd moest laten vervangen. De wedstrijd werd harder en de kansen schaarser. Een kwartier voor tijd kwam Grealish alsnog dichtbij. De Engelsman gaf echter niet genoeg richting mee aan zijn poging en stuitte op Pope. De naderende uitschakeling leidde tot frustratie bij Guardiola, die geel kreeg wegens praten. City drong aan, kwam dichtbij via Rico Lewis (schot net naast), maar kon uitschakeling niet voorkomen.