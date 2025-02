Manchester City is na 115 miljoen euro nóg niet klaar op de transfermarkt en spot vervanger voor Rodri

Manchester City hoopt zich op de laatste dag van de Engelse transfermarkt nog te versterken, zo melden Fabrizio Romano en David Ornstein maandagmiddag. De ploeg van manager Pep Guardiola is in gesprek met FC Porto om Nico Gonzalez over te nemen.

The Citizens hebben al een persoonlijk akkoord bereikt met de 23-jarige Spanjaard, maar heeft nog altijd geen overeenstemming met de Portugese grootmacht. Man City bracht een bod uit van vijftig miljoen euro, maar Porto verlangt een bedrag van zestig miljoen euro.

De centrale middenvelder heeft een contract tot medio 2028 in het

Estádio do Dragão. Gonzalez werd in de zomer van 2023 voor ongeveer acht miljoen euro overgenomen van FC Barcelona.

Gonzalez maakt dit seizoen veel furore in de Liga NOS. Tot dusver kwam hij zeventien keer in actie voor Porto. Hij wist in deze duels al vijf keer te scoren en vier assists te leveren.

Man City is naarstig op zoek naar een vervanger voor de langdurig geblesseerde Rodri. De Ballon d’Or-winnaar scheurde begin dit seizoen zijn kruisband af en sindsdien is de Engelse kampioen een schim van zichzelf.

Afgelopen zondag werd met maar liefst 5-1 verloren van Arsenal. Man City staat momenteel vierde in de Premier League, maar Chelsea kan, bij winst op West Ham United maandagavond, naar de vijfde plaats afdalen.

Man City is deze transferperiode hard bezig met het versterken van de selectie. Eerder gaf de club 75 miljoen euro uit aan Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) en werd Abdukodir Khusanov voor veertig miljoen overgenomen van RC Lens.