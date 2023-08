Manchester City heeft nieuwe rechtsbuiten voor 60 miljoen euro binnen

Maandag, 21 augustus 2023 om 18:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:06

Jérémy Doku wordt de nieuwe rechtsbuiten in het elftal van Manchester City. De Engelse grootmacht heeft een bod van zestig miljoen euro inclusief bonussen neergelegd bij Stade Rennes, zo meldt Fabrizio Romano. De vermaarde transfermarktexpert voegt maandagavond toe dat het bod geaccepteerd is. De medische keuring staat gepland voor later deze week.

Manchester City nam deze zomer afscheid van Riyad Mahrez, die voor een bedrag van 35 miljoen euro werd verkocht aan het Saudi-Arabische Al-Ahli. Sindsdien is de positie rechtsvoor in het elftal van manager Josep Guardiola niet sterk bezet. De komst van Doku moet daar verandering in brengen. Ook West Ham United had de Belgische vleugelspits hoog op de verlanglijst staan, maar City won die concurrentiestrijd moeiteloos.

Stade Rennes zette deze zomer in op een transferopbrengst van 55 miljoen euro voor de 21-jarige Doku. De verwachting was dan ook al meteen dat de Franse club akkoord zou gaan met het bod uit Manchester. Begin augustus bereikte City al een akkoord op hoofdlijnen met Doku over zijn mogelijke persoonlijke contractvoorwaarden in het Etihad Stadium.

Doku speelt sinds 2020 voor Stade Rennes, dat 26 miljoen euro voor hem betaalde aan Anderlecht. De aanvaller staat na 92 duels voor Rennes op 12 goals en 10 assists. Anderlecht bedong drie jaar geleden een doorverkooppercentage van vijftien procent. Bij Paas-Wit debuteerde Doku eind 2018, toen hij pas 16 jaar en 182 dagen oud was. Hij staat op veertien interlands voor België, waarin hij twee keer scoorde.