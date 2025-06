Manchester City gaat vijftig miljoen euro betalen voor Premier League-uitblinker

Manchester City gaat Rayan Aït-Nouri op korte termijn inlijven, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. De linksachter heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met zijn nieuwe club. Het wachten is op een akkoord tussen Wolverhampton Wanderers en Manchester City.



De gesprekken tussen de twee clubs uit de Premier League vorderen volgens Romano. In verschillende Engelse media wordt gesproken over een transfersom van vijftig miljoen euro voor de Algerijn.



De 23-jarige linksachter gold afgelopen seizoen als een van de uitblinkers van Wolverhampton. In 37 Premier League-duels wist hij vier keer te scoren en zeven assists te leveren. Eerder verkochten the Wolves ook Matheus Cunha al. Hij verkaste voor iets meer dan zeventig miljoen euro naar Manchester United.



Aït-Nouri moet samen met Tijjani Reijnders de zomeraankoop van the Citizens gaan worden. In de winter werd ook al flink gesleuteld aan de selectie. Manchester City haalde de negentienjarige Vitor Reis voor 35 miljoen euro van Palmeiras. Voor de twintigjarige Abdukodir Khusanov betalen de Engelsen veertig miljoen euro exclusief bonussen aan RC Lens. Ook Omar Marmoush werd toegevoegd aan de selectie en kwam voor een bedrag van 75 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt.



Tegelijkertijd staat Kevin De Bruyne op het punt om te tekenen bij Napoli en ook Bernardo Silva lijkt op weg naar de uitgang bij de club. Dat is maar goed ook, want Guardiola heeft naar eigen zeggen geen zin om met een grote selectie te werken.



"Ik heb tegen de club gezegd dat ik geen grotere selectie wil. Ik wil niet vijf of zes spelers op de tribune moeten zetten. Ik wil het niet. Als dat gebeurt, dan stop ik. Het is onmogelijk voor mijn ziel om spelers vanaf de tribune te laten toekijken”, zei hij tegen de BBC.



Manchester City sloot een zeer teleurstellend seizoen af met een 0-2 overwinning op Fulham. The Citizens eindigden derde in de Premier League en verzekerden zich daarmee van kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League.



De Engelsen spelen vanaf half juni het WK voor clubs in de Verenigde Staten. De ploeg van Guardiola neemt het in de groepsfase op tegen Wydad Casablanca, Al-Ain en Juventus.