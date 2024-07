‘Manchester City gaat clausule van 60 miljoen op laatste moment betalen’

Voor Dani Olmo lijkt het EK nu al een heel mooi staartje te krijgen. De middenvelder van RB Leipzig wordt begeerd door Manchester City, dat bereid is om op de ontsnappingsclausule van 60 miljoen euro te betalen.

Olmo is een van de gangmakers tijdens het EK en mag het Europees kampioenschap zondagavond proberen af te sluiten met de winst, als in de finale moet worden afgerekend met Engeland.

EK-titel of niet, voor Olmo lijkt hoe dan ook een mooie zomer in het verschiet te liggen. De middenvelder staat volgens Gianluca Di Marzio in de verregaande belangstelling van Manchester City.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

The Citizens volgen Olmo al enkele jaren en willen die interesse nu kracht bijzetten door aan de ontsnappingsclausule van 60 miljoen euro te voldoen. Dit moet vóór komende zaterdag zijn gebeurd, wanneer de clausule afloopt.

Door op het allerlaatste moment toe te slaan hoopt Manchester City onder meer Chelsea en FC Barcelona af te troeven. Olmo speelde in het verleden al voor Barcelona, maar kwam nog niet uit in de hoofdmacht.

Manchester City wordt al minstens vijf seizoenen in verband gebracht met Olmo, nadat de aanvaller in 2019 tegen hen scoorde in de Champions League namens Dinamo Zagreb. Ook bij RB Leipzig zijn ze de Spanjaard nooit uit het oog verloren.

Olmo begon het EK als reservespeler, maar speelde zich tegen Albanië in de basis en was vervolgens driemaal trefzeker. Tegen Engeland mag hij op het allerhoogste podium laten zien dat hij de 60 miljoen waard is.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties