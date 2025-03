Manchester City en Tottenham Hotspur schrikken van vraagprijs voor transfertarget: 120 (!) miljoen euro

Clubs die Tyler Dibling deze zomer willen overnemen van Southampton moeten zéér diep in de buidel tasten. De negentienjarige smaakmaker van the Saints moet namelijk liefst 120 miljoen euro opleveren, zo meldt The Telegraph. Manchester City en Tottenham Hotspur zijn geïnteresseerd, maar niet van plan om dat bedrag op tafel te leggen.

Southampton vindt Dibling ‘een van de beste jonge spelers in het Engelse voetbal’. De rechtsbuiten komt uit de eigen jeugdopleiding en beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht. Dibling was tot dusver goed voor vier doelpunten en twee assists in dertig wedstrijden.

Manchester City en Spurs zijn niet de enige clubs die een oogje hebben op de Engelsman. Ook Manchester United, Bayern München en RB Leipzig hebben hem dit seizoen meermaals gescout. The Citizens en the Spurs zijn wel het meest geïnteresseerd.

Toch zijn de clubs niet van plan om 120 miljoen euro te betalen voor Dibling. Sterker nog: ploegen uit de Premier League zijn ‘gefrustreerd’ door de hoge valuatie van Southampton.

Spurs wilde Dibling in de winter al hebben en ondernam meerdere pogingen om hem los te weken bij Southampton. Zijn komst is in de zomer topprioriteit, klinkt het.

The Saints verwachten dat de strijd om Dibling na dit seizoen losbarst en kunnen de inkomsten goed gebruiken. De ploeg staat met negen punten uit 29 wedstrijden stijf onderaan in de Premier League en degradeert zo goed als zeker naar de Championship.