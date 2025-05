Manchester City, Chelsea en Newcastle United plaatsen zich op slotdag voor Champions League

Manchester City, Chelsea en Newcastle United hebben zich geplaatst voor de Champions League. Op een bloedstollende laatste speeldag in de Premier League won City van Fulham (0-2), had de nederlaag van Newcastle tegen Everton (0-1) geen grote gevolgen en rekende Chelsea af met Nottingham Forest (0-1), waardoor laatstgenoemde club het moet doen met de Conference League.

Nottingham Forest - Chelsea 0-1

Spanning, maar weinig kansen en geen goals in de openingsfase. Ieder tegendoelpunt kon fataal zijn en daar waren beide ploegen zich duidelijk van bewust. Meer dan een bijna-kans voor Morgan Gibbs-White kon er niet worden genoteerd in het eerste deel van de wedstrijd.

Langzaam maar zeker trok Nottingham naar voren en nadat het een enorme kans van Pedro Neto overleefde, kwam het bijna op 1-0. Chris Wood was eerder bij een voorzet dan de grabbelende Chelsea-goalie Robert Sánchez, die met de schrik vrijkwam toen Wood over schoot.

Vlak na rust sloeg Chelsea keihard toe. Voor het vak met uitzinnige uitfans was het Levi Colwill die bij de tweede paal binnenschoot en voor extase zorgde bij de meegereisde supporters: 0-1.

Fulham - Manchester City 0-2

Omar Marmoush scoorde dinsdag op fenomenale wijze tegen AFC Bournemouth en had opnieuw een heerlijke goal in gedachten toen hij zich ontfermde over een vrije trap. De Egyptenaar was net te enthousiast en schoot over, maar het eerste gevaar op Craven Cottage was een feit.

City bleef de bovenliggende partij en de 0-1 kwam dan ook niet als een verrassing. Matheus Nunes zette door en probeerde het met een lobje, waar Bernd Leno een antwoord op had. Dat gold echter niet voor de rebound, die door Ilkay Gündogan met een fraaie omhaal werd binnengewerkt: 0-1.

Fulham kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd en het scheelde een haar of de thuisploeg kwam op gelijke hoogte. Tom Cairney schoot centimeters naast en vlak voor rust wisten ook Kenny Tete en Andreas Pereira net niet voor de gelijkmaker te zorgen.

Twintig minuten voor tijd verdubbelde Man City zijn voorsprong. De bezoekers kregen een strafschop, die koeltjes werd binnengeschoten door Erling Braut Haaland: 0-2.

Newcastle United - Everton 0-1

Het begin was voor Newcastle United, zonder dat het echt tot een kans kwam. De ploeg van manager Eddie Howe kwam wel beter in de wedstrijd en had via Sven Botman op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Jordan Pickford een antwoord had op de poging van de Oranje-international.

Het zat Newcastle aan de overkant wél mee, toen Carlos Alcaraz zijn steenharde kopbal net niet genoeg richting mee kon geven. Nick Pope kreeg derhalve de kans om te redden en dat deed hij fraai met een uiterste reflex.

Na rust was het wel raak voor Alcaraz. De 22-jarige Argentijn kreeg opnieuw een afgemeten voorzet op zijn hoofd en liet Pope ditmaal wel kansloos: 0-1. Een enorme klap voor Newcastle, dat daardoor op dat moment buiten de Champions League-plekken viel.

Er kwam goed nieuws uit Manchester, waar United op 1-0 kwam tegen Aston Villa. Met die tussenstand op Old Trafford zou Newcastle ongeacht het resultaat tegen Everton in de top vijf eindigen. Nog meer opluchting op St. James' Park toen United op 2-0 kwam. Zodoende heeft de nederlaag van Newcastle geen gevolgen en plaatst de club zich als nummer vijf voor de Champions League.