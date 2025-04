Manchester City buigt achterstand helemaal om en loopt mede dankzij assist van Ederson uit naar 5-2

Manchester City heeft zaterdagmiddag gewonnen van Crystal Palace: 5-2. De bezoekers uit Londen kwamen op een 0-2 voorsprong, maar gaven die kort voor én kort na rust helemaal uit handen. Kevin De Bruyne, Omar Marmoush, Mateo Kovacic, James McAtee en Nico O'Reilly waren verantwoordelijk voor de treffers van de thuisploeg. Ederson gaf de assist op de 4-2. Manchester City stijgt door de zege naar plek vier en staat nu nog twee punten achter Nottingham Forest, dat de derde plaats bezet maar wel één wedstrijd minder gespeeld heeft.

De openingstreffer lag al na acht minuten in het netje. Daniel Muñoz tikte de bal op de rechtervleugel goed in één keer door naar Ismaïla Sarr. De buitenspelval van de defensie van Manchester City mislukte, waardoor drie Palace-aanvallers plots op het doel van Ederson af konden gaan. Sarr behield het overzicht en gaf laag voor op Eberechi Eze, die simpel kon binnenwerken: 0-1.

De bezoekers kwamen zo’n kwartiertje later op een 0-2 voorsprong. Dit keer was Chris Richards de man van de goal. Ederson schatte een corner helemaal verkeerd in, waardoor de verdediger raak kon koppen: 0-2 na twintig minuten. Manchester City begon het tempo daarna op te voeren. De ploeg van Pep Guardiola was qua veldspel sowieso ook de betere ploeg, maar had pech dat Palace zeer effectief met de kansen omging.

De Bruyne, bezig aan zijn laatste maanden bij Manchester City, kwam twee minuten na de tegengoal héél dicht bij de aansluitingstreffer. De Belg zag zijn eerste schot geblokt worden en zijn tweede poging tegen de buitenkant van de paal vliegen.

Palace dacht na bijna een half uur spelen zelfs op een 0-3 voorsprong te komen. Wéér was het Eze die Ederson passeerde. De Engelsman stond op het moment dat Sarr zijn pass verstuurde echter nét in buitenspelpositie. Die treffer ging dus niet door. Manchester City maakte vijf minuten later de aansluitingstreffer uit een goede vrije trap van De Bruyne: 1-2.

The Citizens kwamen wéér drie minuten later langszij dankzij Marmoush. De thuisploeg voetbalde zich met goed combinatiespel richting het vijandelijke doel. McAtee gaf vervolgens voor richting de tweede paal, waar De Bruyne de bal teruglegde op Ilkay Gündogan. De middenvelder miste de bal volledig, iets wat Marmoush daarna niet deed: 2-2. De Bruyne miste op slag van rust nog een hele grote kans op de 3-2.

De derde treffer van de thuisploeg zou kort na rust alsnog vallen. De Bruyne was niet verantwoordelijk voor de goal, maar voor de assist. De Belg gaf de bal af op Kovacic, die vanaf de rand van het zestienmetergebied achter Dean Henderson schoot: 3-2. De Engelse goalie zat tien minuten later helemaal mis bij een lange bal van Ederson. De Braziliaan zag de loopactie van McAtee, die Henderson vervolgens omspeelde en de bal in het lege doel schoot: 4-2. Dat was alweer de zevende assist in de Premier League-loopbaan van Ederson.

De keeper van Manchester City moest het veld na zeventig minuten verlaten wegens een ogenschijnlijke liesblessure. Hij werd vervangen door Stefan Ortega. De laatste treffer kwam op naam van O'Reilly, vanaf zestien meter heerlijk raak volleerde: 5-2.