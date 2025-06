Manchester City betaalt 42 miljoen euro en heeft tweede zomeraanwinst definitief binnen

Rayan Cherki is officieel speler van Manchester City. Dat meldt de Engelse club via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder annex aanvaller tekent een contract tot medio 2030 en levert Olympique Lyon volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano 36 miljoen euro plus 6 miljoen euro aan bonussen op. Cherki is na Rayan Aït-Nouri, die overkwam van Wolverhampton Wanderers, de tweede aankoop van Manchester City deze zomer.

“Dit is een droom voor mij”, aldus Cherki op de kanalen van zijn nieuwe club. “Het is heel erg special dat ik aan de slag ga bij een club als Manchester City en de mogelijkheid heb om de volgende stap in mijn carrière te zetten."

“Ik heb hier m’n hele leven voor gewerkt. Ik wilde Lyon alleen verlaten voor een project waar ik echt in geloof. Alles bij Manchester City wijst erop dat ik m’n spel kan ontwikkelen en het team kan helpen succesvol te zijn in de toekomst.”

Het lijkt erop dat Cherki op tijd kan worden ingeschreven voor het WK voor clubteams. Dat toernooi begint voor het team van Pep Guardiola op 18 juni tegen Wydad AC.

Cherki stond al enige tijd in de belangstelling van Manchester City. Guardiola moest namelijk op zoek naar een opvolger van Kevin De Bruyne, die onlangs afzwaaide na tien seizoenen trouwe dienst bij the Citizens.

De talentvolle Fransman werd ook genoemd bij Liverpool. Manager Arne Slot vloog onlangs zelfs tijdens zijn vakantie naar Zuid-Frankrijk voor een gesprek met Cherki, die uiteindelijk dus voor Manchester City kiest.

Cherki kwam afgelopen seizoen tot 12 goals en 20 assists voor Lyon en maakte met name indruk in de Europa League-wedstrijden tegen Manchester United. De middenvelder annex aanvaller werd opgenomen in het Elftal van het Jaar in de Europa League en mag zichzelf inmiddels international van Frankrijk noemen.