Manchester City aast op nieuwe vleugelverdediger en komt uit bij Italiaans international

Manchester City zal komende zomer op zoek gaan naar een nieuwe linksachter. Volgens Fabrizio Romano is de ploeg van Pep Guardiola uitgekomen bij Destiny Udogie. De 22-jarige Italiaan is dit seizoen een belangrijk onderdeel van het elftal van Tottenham Hotspur.

Udogie kwam dit seizoen al 29 keer in actie voor theSpurs. Ook heeft de Italiaan met Nigeriaanse roots al elf interlands op zijn naam voor de gliAzzurri.

Udogie begon zijn carrière in de jeugd van Hellas Verona en speelde uiteindelijk zeven wedstrijden in totaal tijdens het seizoen 2020/21. Nadat de vleugelverdediger in 2021/22 verhuurd werd aan Udinese nam diezelfde club hem aan het einde van dat seizoen definitief over. Hier speelde hij in zijn eerste seizoen 37 wedstrijden.

Na één seizoen was Tottenham al overtuigd van zijn kwaliteiten en werd hij voor achttien miljoen euro naar Londen gehaald. Wel werd de verdediger meteen weer verhuurd aan Udinese. Sinds 2023 speelt de back zijn wedstrijden in Engeland en kwam hij tot dusver in totaal tot 59 optredens.

Naast Udogie staat er nog een Italiaan op de radar bij the Citizens. Andrea Cambiaso van Juventus wordt ook als serieuze optie gezien, mocht Udogie niet lukken. De 25-jarige kwam dit seizoen al 36 keer in actie voor la Vecchia Signora.

Manchester City speelde de afgelopen wedstrijden met jeugdexponent Nico O’Reilly op de linksback. De twintigjarige Engelsman is een vervanger voor de geblesseerde Nathan Aké. Ook heeft de Kroaat Josko Gvardiol een tijd de linkervleugel bestreken.

Manchester City speelt komende zaterdag de volgende wedstrijd. Om 13:30 uur komt Crystal Palace op bezoek in het Etihad Stadium. De regerend kampioen staat momenteel zesde in de Premier League met één punt achterstand op de nummer vijf en vier Newcastle United en Chelsea.