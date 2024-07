Zaakwaarnemer van Marcus Rashford meldt zich op Instagram met subtiele hint aan Southgate

Dwaine Maynard, de broer en zaakwaarnemer van Marcus Rashford, heeft donderdag middels een Instagram Story zijn teleurstelling geuit over het ontbreken van de aanvaller van Manchester United op het EK. Rashford werd door Gareth Southgate niet opgenomen in de selectie van Engeland.

Rashford beleefde een uiterst moeizaam seizoen bij Manchester United, maar toch was de verwachting dat hij ‘gewoon’ met Engeland mee zou gaan naar Duitsland, om daar deze zomer het EK te spelen.

Bondscoach Southgate besloot echter anders: hij nam de zestigvoudig international zelfs niet op in zijn voorselectie. Rashford kon zijn vakantie dus gaan boeken.

Makkelijk heeft Engeland het echter niet op het EK. De eerste wedstrijd werd nipt gewonnen van Servië (0-1), maar donderdag kwamen the Three Lions niet verder dan een gelijkspel tegen Denemarken: 1-1.

Maynard laat via een Instagram Story weten dat hij denkt dat Rashford het verschil had kunnen maken voor Engeland. “Het is moeilijk om te kijken als je echt van overtuigd bent dat jouw man het verschil had kunnen maken!”, zo schrijft hij.

Rashford speelde zijn laatste interland in maart, toen hij vijftien minuten in actie kwam in de oefeninterland tegen Brazilië (0-1 nederlaag). Zijn laatste basisplaats in het nationale elftal dateert van 17 november, toen Malta in de EK-kwalificatie met 2-0 werd verslagen.

Met vier punten uit twee wedstrijden staat Engeland momenteel bovenaan in Groep C. Daarmee is het land zo goed als zeker van plaatsing voor de achtste finales. Dinsdag om 21:00 uur speelt Engeland nog tegen Slovenië.

