'Management van Igor Paixão onderweg naar Italië, onderhandelingen met Feyenoord volgen snel'

Napoli maakt serieus werk van de komst van Igor Paixão, zo schrijft de Napolitaanse krant Il Mattino. Het management van de 24-jarige Braziliaan zou momenteel al in Napels zijn om gesprekken te voeren over een transfer.

Het is al langere tijd bekend dat Paixão in de belangstelling staat van Napoli. Komende zomer beschikt Napoli namelijk over maar liefst 150 miljoen euro om te besteden aan spelers.

Trainer Antonio Conte wil komende zomer minimaal zes nieuwe spelers contracteren, zo klinkt het. Paixão staat hoog op het lijstje en zou volgens Il Mattino 35 miljoen euro moeten kosten. In De Kuip ligt hij nog tot de zomer van 2029 vast.

Dat de interesse serieus is, blijkt wel uit de laatste berichtgeving van de Napolitaanse krant. “Het management van Paixão landt in Napoli, waar het de gesprekken aan zal gaan.”

“Daarna zullen snel de onderhandelingen met Feyenoord volgen”, zo klinkt het. Feyenoord zou naar verluidt open staan voor een verkoop van de sterspeler, zodra het juiste bedrag op tafel komt.

Paixão beleeft dit seizoen veruit zijn beste tijd in het shirt van Feyenoord. Met name in de Champions League maakte hij grote indruk met zijn optreden tegen AC Milan.

Dat Paixão een uitstekend seizoen draait, blijkt ook uit zijn statistieken. In 46 officiële optredens in alle competities was hij 18 keer trefzeker en bereidde hij ook nog eens 19 doelpunten voor.