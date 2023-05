‘Management José Mourinho voert gesprekken met absolute grootmacht’

Maandag, 8 mei 2023 om 12:40 • Wessel Antes

Het management van José Mourinho voert gesprekken met Paris Saint-Germain, weet de Franse sportzender RMC Sport. De zestigjarige Portugees, die bij AS Roma nog een contract tot medio 2024 heeft, staat hoog op het lijstje als opvolger van Christophe Galtier. PSG zou na dit seizoen afscheid willen nemen van de Fransman. Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Mourinho, heeft al gesprekken gevoerd met Luis Campos, de technisch directeur van de Parijzenaren.

PSG is volgens het doorgaans betrouwbare medium op zoek naar een trainer die weet wat er voor nodig is om de Champions League te winnen. Mourinho won het miljardenbal al tweemaal, met FC Porto (2004) en Internazionale (2010). Met Roma is Mourinho bezig aan een slechte serie, al staan de Italianen nog wel in de halve finale van de Europa League. Mogelijk is Mourinho bezig aan zijn laatste maanden in de Italiaanse hoofdstad, want PSG zou zeer concreet zijn.

De Parijzenaren zijn ontevreden over het werk dat Galtier levert. PSG staat bovenaan in de Ligue 1 met zes punten voorsprong op achtervolger RC Lens, maar kende opnieuw een teleurstellende Europese campagne. In de achtste finale van de Champions League was Bayern München over twee wedstrijden met 3-0 te sterk. Galtier lijkt te worden afgerekend op de uitschakeling. Mogelijk wordt zijn contract, dat tot medio 2024 doorloopt, na het seizoen ontbonden.

Met Frankrijk zou Mourinho een nieuw land aan zijn palmares kunnen toevoegen. Tot dusver was hij als trainer actief in Portugal (Benfica, Leiria, Porto), Engeland (Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur), Spanje (Real Madrid) en Italië (Inter en Roma). In ieder land waar hij eindverantwoordelijk was, wist Mourinho een landstitel binnen te slepen. PSG heeft voor komend seizoen echter een veel belangrijker doel opgesteld: het winnen van de eerste Champions League in de clubgeschiedenis.