Man van 136 duels voor PSV legt uit hoe hij ‘genegeerd’ werd door Van Bommel

Maandag, 1 mei 2023 om 16:10 • Guy Habets

Érick Gutiérrez heeft geen fijne herinneringen aan het trainerschap van Mark van Bommel bij PSV. De Mexicaan werd op het tweede plan gezet door Van Bommel en van communicatie was volgens de controleur geen sprake. "Ik voelde me geen voetballer meer, totaal genegeerd en niet gewaardeerd", zo zegt hij tegen Trouw.

Gutiérrez streek samen met zijn vrouw en zijn pasgeboren baby in augustus 2018 neer in Eindhoven. Van Bommel was toen trainer en die maakte amper gebruik van de diensten van de middenvelder. Daarover werd niet gecommuniceerd, zo zegt Gutiérrez tegen Trouw. "Ik voelde me geen voetballer meer, totaal genegeerd en niet gewaardeerd. Nul communicatie. Ik was een belangrijke speler in Mexico en hier was ik niks."

Het zit de Mexicaan nog altijd niet lekker dat hij geen kans kreeg om zich te bewijzen. "Ik moest me aanpassen, maar hoe kan dat als je niet speelt? Hoe leer je de competitie kennen als je niet drie of vier wedstrijden achter elkaar speelt? En dan speel je een maand niet en dan moet je in een keer weer 90 minuten spelen of ga je er weer af na 45 minuten. Dat kan niet zonder ritme. Ik had geen zelfvertrouwen meer. Ik was er echt slecht aan toe, voelde me triest. Ik kwam thuis en had nergens zin in.”

Het leverde Gutiérrez wel iets positiefs op: hij leerde om meer voor zichzelf op te komen. "Ik deed mijn mond destijds niet open, vroeg niet om uitleg en probeerde op trainingen te doen wat van me verwacht werd. Dit seizoen vroeg ik wel aan de trainer waarom ik niet speelde. Maar ik zal altijd alles doen voor de club, ook al moet ik een paar minuten invallen. Ik wil dit seizoen hoe dan ook goed afsluiten met PSV."