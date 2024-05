Man Utd vertrekkers

INEOS, het bedrijf van de schatrijke mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe, wil deze zomer het nodige gaan veranderen bij Manchester United. In Engeland leeft de verwachting dat de selectie van manager Erik ten Hag grondig op de schop gaat in de komende maanden. Welke tien spelers kunnen the Red Devils het beste op de transferlijst plaatsen? Voetbalzone kijkt samen met GOAL naar de meest voor de hand liggende opties.

Christian Eriksen was een transfer die destijds, in 2022, heel logisch leek. Een technisch bedreven en zeer ervaren speler die transfervrij werd binnengehaald. Vorig seizoen heeft de Deen veel bijgedragen aan Manchester United, ook al werd hij tijdens wedstrijden soms snel moe en hield hij het zelden negentig minuten vol.

Christian Eriksen is flink gedaald in de pikorde bij Manchester United.

Eriksen heeft het een stuk moeilijker in zijn tweede seizoen op Old Trafford. En ondanks dat hij sinds de jaarwisseling fit is gebleven, is de 32-jarige middenvelder in slechts twee wedstrijden aan de aftrap verschenen sinds een zorgwekkend optreden tegen Tottenham Hotspur. Het contract van de Deense routinier loopt nog slechts een jaar door en zelfs een transfervrij vertrek zou wellicht zinvol zijn, gezien hoe weinig vertrouwen Ten Hag in Eriksen lijkt te hebben de laatste maanden.

Aaron Wan-Bissaka

Wan-Bissaka's tijd bij United kan grofweg in drie fases worden samengevat. In eerste instantie leek hij een kostbare vergissing vanwege zijn transfersom van omgerekend zestig miljoen euro en het feit dat de rechtsback in aanvallende zin weinig bijdroeg. Maar vorig jaar herontdekte Wan-Bissaka zijn talent voor het één-tegen-één-verdedigen en nam stootte hij Diogo Dalot van de troon als eerste keus op de rechtsbackpositie.

Is Aaron Wan-Bissaka bezig aan zijn laatste maanden bij Manchester United?

Maar dit seizoen heeft Dalot zichzelf bewezen als de beste rechtsbenige verdediger in de selectie van Ten Hag, terwijl Wan-Bissaka steeds kwetsbaarder oogt. Dat kostte Manchester United bijna een plaats in de FA Cup-finale na een zeer tegenvallend optreden van laatstgenoemde in de halve finale tegen Coventry City.

Manchester United activeerde in januari de contractverlengingsclausule van Wan-Bissaka voor één jaar, waardoor zijn nieuwe contract doorloopt tot medio 2025. Het betekent dat de bekerfinalist nog één kans heeft om een ??deel van de zestig miljoen euro die ze aan hem hebben uitgegeven terug te verdienen. in Engeland leeft in ieder geval de verwachting dat Wan-Bissaka in de etalage wordt gezet.

Anthony Martial

De Fransman is de afgelopen jaren verworden tot mikpunt van spot bij Manchester United. Martial blijkt niet in staat om zelfs maar een handvol wedstrijden fit te blijven en de aanvaller heeft vaak moeite om enige impact te maken als hij al een keer in actie komt. Zijn optredens zorgen bijna altijd voor irritatie en onvrede bij de aanhang.

Anthony Martial is een van de minst populaire spelers bij Manchester United.

Het huwelijk tussen Manchester United en de in 2015 aangetrokken Martial lijkt in de laatste fase te zijn beland. Het contract van de inmiddels 28-jarige aanvaller loopt namelijk af op 30 juni. Daarmee lijkt een einde te komen aan zijn op zijn best teleurstellende en in het slechtste geval ergernisvolle tijd bij de kwakkelende topclub uit Manchester.

Misschien had Manchester United zich medio 2023 moeten realiseren dat de Marokkaans international niet Premier League-waardig is. Tijdens de onderhandelingen met Fiorentina vorig jaar was er namelijk nauwelijks concurrentie van andere clubs. Amrabat leek in de meeste wedstrijden het tempo niet aan te kunnen en dat had gevolgen: Ten Hag had in 2024 slechts een keer een basisplaats in petto voor de controleur.

Sofyan Amrabat lijkt geen toekomst te hebben op Old Trafford.

United betaalde Fiorentina een huurbedrag van tien miljoen euro, inclusief een aankoopoptie van 25 miljoen euro. Het zou zeer verrassend zijn als deze optie wordt gelicht na afloop van dit tegenvallende seizoen. Ten Hag kan Amrabat, met wie hij bij FC Utrecht ook samenwerkte, in ieder geval al na een jaar van de hand te doen. Dit in tegenstelling tot diverse spelers die langjarige contracten kregen voorgeschoteld door de clubleiding.

Raphaël Varane

Er was de hoop dat de gelouterde Varane het laatste stukje van de puzzel voor toenmalig manager Ole Gunnar Solskjaer zou blijken te zijn. En dat de verdediger zijn ervaring en klasse zou gebruiken om van United een titelkandidaat te maken. Varane is er echter niet in geslaagd de prestaties waar hij in Spanje om bekend stond in Engeland te reproduceren. En de 31-jarige stopper hij is ook niet in staat gebleken om lang fit te blijven.

Niets wijst erop dat Raphaël Varane Manchester United trouw blijft.

Varane speelde slechts 61 procent van de competitiewedstrijden sinds hij in 2021 overkwam van Real Madrid. United heeft daarom besloten om geen gebruik te maken van de clausule om zijn aflopende contract automatisch met een jaar te verlengen. Het geeft Varane al vanaf januari de gelegenheid om met andere clubs te onderhandelen. Gezien zijn leeftijd en blessuregeschiedenis, om nog maar te zwijgen over zijn enorme salaris, lijkt United er weinig aan gelegen om de samenwerking een vervolg te geven deze zomer.

Marcus Rashford

