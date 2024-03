Man United ten koste van Liverpool naar Wembley na fantastisch duel met 7 goals

Manchester United heeft zich ten koste van Liverpool geplaatst voor de halve finale van de FA Cup: 4-3. The Reds poetsten de openingstreffer van Scott McTominay nog voor rust weg dankzij Alexis Mac Allister en Mohamed Salah. Vlak voor tijd schoot invaller Antony Manchester United naar 2-2 en liet Marcus Rashford de uitgelezen kans liggen om the Red Devils in blessuretijd naar de halve finale te schieten, maar de Engelsman faalde. In de eerste helft van de verlenging scoorde Harvey Elliott, in de tweede helft van de verlenging brachten Marcus Rashford en met name Amad Diallo Old Trafford in extase: 4-3.

Bij Manchester United keerde Rasmus Højlund terug in de basiself van Ten Hag. De Deen is weer fit, nadat hij vier wedstrijden moest missen wegens een spierblessure. Rashford, Bruno Fernandes en Alejandro Garnacho stonden in zijn rug. Onder meer Antony en Sofyan Amrabat waren bankzitters. Dat gold bij Liverpool voor Cody Gakpo en Ryan Gravenberch; Virgil van Dijk stond wel aan de aftrap. Voorin werd spits Darwin Núñez geflankeerd door Salah en Luis Díaz.

In de uiterst vermakelijke wedstrijd op Old Trafford kwam de eerste serieuze mogelijkheid op naam van Salah, die zijn volley een meter naast het doel van André Onana zag gaan. Aan de andere kant was het vervolgens wel raak. Rashford gaf mee aan Garnacho, die getelefoneerd richting de verre hoek schoot. Caoimhín Kelleher kon redding brengen, maar de rebound was vervolgens besteed aan McTominay: 1-0.

United drukte door en leek enkele ogenblikken later al op 2-0 te komen. Garnacho maakte zich klaar om vol uit te halen, maar zag Andrew Robertson ternauwernood redding brengen met een uiterste tackle. Aanvoerder Van Dijk spoorde zijn manschappen direct aan tot scherpte. Het leek te helpen, daar Robertson de volgende kans van de wedstrijd op zijn naam kreeg. De Schot zag zijn schot een meter over het doel van Onana vliegen, al kon de aanval op goedkeuring van manager Jürgen Klopp rekenen.

Liverpool kwam beter in de wedstrijd, toch had McTominay zijn tweede van de middag moeten maken. De middenvelder schoot na een prachtige voorbereidende actie van Kobbie Mainoo, die langs zijn tegenstanders danste, van dichtbij op Kelleher. In het heerlijke voetbalgevecht op Old Trafford had ook Díaz een treffer op zijn schoen, maar ditmaal stuitte hij op Kelleher. Wataru Endo werkte de bal vlak daarna wel in de verre hoek. De treffer van de Japanner werd afgekeurd wegens buitenspel en dat bleek maar nipt terecht.

Zodoende leek Liverpool met een zuur gevoel de rust in te gaan, maar het tegenovergestelde bleek het geval te zijn. Allereerst zorgde Mac Allister voor de gelijkmaker. Een groot gedeelte van dat doelpunt kwam tot stand dankzij Jarell Quansah. De centrumverdediger dribbelde op richting de zestien en gaf af op Núñez. De Uruguayaan had een leggertje in huis op Mac Allister, die de korte hoek vond: 1-1. Het werd nog mooier voor Liverpool. Núñez zag zijn inzet gekeerd worden door Onana, die moest toezien hoe de rebound een prooi was voor Salah: 1-2.

Manchester United begon met frisse moed aan de tweede helft. Bruno Fernandes werd in de diepte aangespeeld en had de bal voor het inschieten. De Portugees deed echter net iets te lang over zijn actie en zag zijn schot op het allerlaatste moment gekeerd worden door Quansah, die met een fantastische ingreep een schot op doel voorkwam. Liverpool herpakte zich en ook na rust lag het tempo bijzonder hoog en werden er aan beide kanten veel kansen gecreëerd. Zo schoot Núñez maar net voorlangs en verwerkte Onana een schot van Szoboszlai richting de verre hoek tot hoekschop.

Onana groeide in de wedstrijd en moest andermaal handelend optreden om een grotere achterstand voor Manchester United te voorkomen. Ditmaal redde de Kameroener puik op een schot van Núñez in de korte hoek. Het tempo kwam daarna wat lager te liggen en zowel Klopp als Ten Hag wisselde meermaals om wat nieuwe energie in de wedstrijd te krijgen. Een van de nieuwelingen was Antony.

ANTONYYY ?? De Braziliaan zet Manchester United vlak voor tijd naast Liverpool ??#ZiggoSport #FACup #MUNLIV pic.twitter.com/iEBjCubObX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

De geplaagde Braziliaan zorgde vlak voor tijd voor de bevrijdende 2-2. De ex-Ajacied zette de aanval zelf op en kreeg de bal terug van McTominay. Antony draaide en werkte de bal in de verre hoek. Een afzwaaiende voorzet van Harvey Elliot bezorgde Liverpool bijna nog de zege. Zijn inzet vloog via de binnenkant van de paal uit de doelmond. Manchester United was in de absolute slotfase veel sterker dan Liverpool en had met enkele seconden blessuretijd te gaan op 3-2 moeten komen. Rashford kon in alle vrijheid inschieten, maar zag tot zijn eigen ongeloof dat de bal enkele centimeters naast rolde.

WAT EEN KANS ?? Marcus Rashford krijgt DE kans om United naar de volgende ronde te schieten, maar doet dat niet ????? En dus gaan we verlengen, ook geen straf voor de voetballiefhebber ??#ZiggoSport #FACup #MUNLIV pic.twitter.com/K1a4D2tLra — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

Verlenging

In de verlenging bleef het onverminderd spannend. Beide ploegen kregen kansen om nog voor het rustsignaal de voorsprong te grijpen. Aan de ene kant kopte Mac Allister naast, aan andere zijde schoot Victor Lindelöf snoeihard in het zijnet. Daar leek het bij te blijven, maar vlak voor het laatste fluitsignaal werd het 2-3. Elliott zag zijn schot via het been van Eriksen en door de benen van Harry Maguire in de verre hoek belanden. Rashford schoot amper een minuut later hard voorlangs.

In de tweede helft van de verlenging moest Manchester United komen. Het leverde een goede schietkans op voor Harry Maguire, die snoeihard op Kelleher schoot. Liverpool kreeg ruimte in de omschakeling, maar deed daar, tot frustratie van Klopp, weinig mee. Aan de andere kant was het raak voor Man United. Rashford werd bereikt in de zestien en schoot ditmaal wel keurig binnen: 3-3. Op aangeven van Rashford maakte McTominay er bijna 4-3 van, maar de Schot gleed de bal net naast. Een strafschoppenserie leek de uitkomst te worden, maar dat gebeurde niet. Diallo rondde een vlijmscherpe counter in de verre hoek af: 4-3. De aanvaller vierde zijn treffer door zijn shirt uit te trekken, kreeg vervolgens zijn tweede gele kaart en mocht dus gaan douchen.

?????????????????????????? TAFERELEN OP OLD TRAFFORD ?? Het is Manchester United dat verder bekert in de absolute slotseconde van de wedstrijd ?? Jonkie Amad Diallo rond een perfecte counter af (4-3) ??#ZiggoSport #FACup #MUNLIV pic.twitter.com/x2xkB2EpOV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 17, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties