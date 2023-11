Man United speelt door goals Ziyech en blunderende Onana gelijk in Istanbul

Woensdag, 29 november 2023 om 20:37 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:44

Na een spectaculair duel in Istanbul hebben Galatasaray en Manchester United tegen elkaar gelijkgespeeld: 3-3. De ploeg van trainer Erik ten Hag leidde tot tweemaal toe met een marge van twee, maar dat bleek niet genoeg. Hakim Ziyech, uitblinker aan de kant van de Turken, schoot er twee directe vrije trappen in. De technicus kreeg daarbij wel hulp van ex-Ajax-teamgenoot André Onana, die tweemaal opzichtig in de fout ging. Door het gelijkspel staat Galatasaray na vijf speelrondes op vijf punten, terwijl United op vier staat. United moet in de laatste speelronde winnen van Bayern München en is dan nog afhankelijk van het resultaat van Galatasaray tegen FC Kopenhagen.

Aan de kant van Galatasaray kregen voormalig Eredivisionisten Ziyech, Dries Mertens en Angeliño basisplaatsen van trainer Okan Buruk. De oefenmeester kon niet beschikken over Davinson Sánchez, die kampt met een spierblessure. Mauro Icardi stond in de punt van de aanval. Bij United stond Antony op de rechtsbuitenpositie. De Braziliaan vormde de aanvallende linie met Fernandes en Garnacho achter spits Rasmus Højlund. Sofyan Amrabat stond als verdedigende middenvelder opgesteld, naast McTominay.

Manchester United kende een droomstart. Garnacho werd gevonden aan de linkerkant van de zestien en passeerde Fernando Muslera met een verwoestend schot in de korte hoek: 0-1. Net toen Galatasaray zich in de fase daarna in de wedstrijd leek te bijten en tevergeefs om een penalty vroeg, sloegen the Mancunians aan de andere kant genadeloos toe.

De Portugees kreeg wat ruimte op een meter of twintig van het Turkse doel en haalde uit richting de korte hoek. Muslera strekte zich, maar kon niet voorkomen dat de bal heerlijk tegen de touwen sloeg: 0-2. Niet veel later had United het duel al in het slot kunnen gooien. Luke Shaw kreeg de bal in alle vrijheid aangespeeld in de zestien, maar leek niet meer op de pass van Højlund te rekenen en controleerde de bal niet goed.

Dat bleek vrijwel direct een dure misser. Ziyech kreeg aan de andere kant een vrije trap te nemen en werkte de bal langs de muur met een lage knal in het doel. Onana zag er niet goed uit bij die treffer. De goalie deed een stap naar links en was daardoor kansloos op de houdbaar ogende vrije trap van Ziyech: 1-2. Het bleek het laatste doelpunt voor rust, maar na de onderbreking zou het spektakel in Istanbul vrolijk doorgaan.

United sloeg in de openingsfase van de tweede helft toe. Antony gaf mee op de mee opgekomen Aaron Wan-Bissaka, wiens voorzet bij de eerste paal werd binnengegleden door McTominay: 1-3. Opnieuw slaagde United er niet in om de marge van twee vast te houden. Weer ging Ziyech achter de bal staan en opnieuw was zijn vrije trap houdbaar. Ditmaal zette Onana geen stap opzij, maar sloeg hij op onbegrijpelijke wijze half tegen de bal aan en rolde de bal over zijn eigen doellijn: 2-3.

Galatasaray kreeg vanzelfsprekend hoop en probeerde het via invaller Aktürkoglu, die zijn gekrulde schot net niet genoeg richting de bovenhoek werkte. Onana had even later ook een katachtige redding in huis op een karakteristiek, gekruld schot van Ziyech. Twintig minuten voor tijd moest de Kameroener alsnog voor de derde keer vissen. Aktürkoglu kreeg de bal aangespeeld rond de rand van de zestien en schoot verwoestend raak in de korte hoek: 3-3.

United leefde daarna plots weer op en kwam tot driemaal toe bijna weer op voorsprong. Allereerst vloog een afstandsschot van Garnacho een centimeter of twintig naast het doel, terwijl de marge niet veel groter was bij een poging van McTominay enkele ogenblikken later. In de slotfase probeerde Fernandes het met een schot, dat op de paal belandde. United had meer energie over in de absolute slotfase en daarin kwam Diogo Dalot nog zeer dichtbij. Van dichtbij vertolkte Muslera echter een heldenrol voor Cim Bom.