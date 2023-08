Man United onderhandelt met Barcelona over concurrent voor Malacia

Zondag, 27 augustus 2023 om 16:31 • Jonathan van Haaster

Marcos Alonso maakt mogelijk nog voor de transferdeadline de overstap van FC Barcelona naar Manchester United. Journalist Christian Falk van BILD weet dat de clubs momenteel onderhandelen over de Spanjaard, die nog tot medio 2024 vastligt in Spotify Camp Nou met een optie op een extra jaar. The Red Devils zijn hard op zoek naar een linksbenige verdediger nadat bekend werd dat Luke Shaw voorlopig aan de kant staat met een spierblessure.

Alonso kwam tijdens de eerste twee wedstrijden van Barcelona in LaLiga niet in actie. Dat had te maken met de financiële problemen bij de club, die daardoor naast Alonso ook Iñaki Peña niet kon registreren. Iñigo Martínez heeft daarnaast nog geen rugnummer gekregen, al heeft dat volgens de Catalaanse krant Sport te maken met een blessure bij de verdediger. Eerder deze week meldde die krant dat Alonso altijd de intentie heeft uitgesproken om bij Barcelona te blijven. De verwachting was dat hij spoedig zijn contract zou verlengen en daardoor weer snel op het veld kon staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona-trainer Xavi en de directie van de club hebben hem bovendien verteld dat hij niet te koop is en dat hij geen aandacht moet schenken aan de transfergeruchten rondom zijn persoon. De trainer ziet in Alonso zijn back-up op de linksbackpositie achter eerste keus Alejandro Balde. Nu lijkt de vork volgens BILD toch anders in de steel te zitten en ook The Telegraph meldt dat United Alonso op zijn lijstje heeft staan. Een van de redenen waarom Barcelona toch mee zou willen werken aan een vertrek van Alonso is zijn salaris. Naar verluidt verdient de 32-jarige Madrileen 9 miljoen euro per jaar. Gezien de financiële beperkingen die Barcelona kent zou een uittocht van Alonso de club wat meer mogelijkheden bieden.

De club van Erik ten Hag zoekt naar een linkerverdediger om de absentie van Shaw op te vangen, die er naar verwachting enkele maanden uitligt. Tyrell Malacia krijgt op de linksbackpositie mogelijk dus concurrentie van Alonso, al kwam Shaw ook geregeld uit in het hart van de verdediging. Alonso is bepaald geen onbekende in Engeland, daar hij eerder al uitkwam voor Bolton Wanderers, Sunderland en Chelsea. Voor laatstgenoemde club speelde hij liefst zes jaar, voordat hij vorig jaar zomer naar Barcelona trok. Naast Alonso staan ook Marc Cucurella (Chelsea) en Sergio Reguilón (Tottenham Hotspur) op het lijstje bij de club van trainer Erik ten Hag, al lijkt Alonso nu dus de voornaamste kandidaat om naar Old Trafford te komen.