Man United lijkt bereid tientallen miljoenen te betalen voor LaLiga-speler

Manchester United is geïnteresseerd in Javi Guerra. Dat weet Relevo te melden. De twintigjarige Spanjaard is dit seizoen een vaste kracht op het middenveld van Valencia, en zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven. Mocht de club van Erik ten Hag uiteindelijk willen doorpakken, dan is de verwachting wel dat er diep in de buidel moet worden getast.

Guerra doorliep in eerste instantie de jeugdopleiding van Villarreal, en maakte medio 2019 de overstap naar die van Valencia. Voor die club debuteerde hij in januari 2022, maar daarna kwam hij lange tijd slechts sporadisch in actie.

Dit seizoen mag de middenvelder het wel laten zien, en dat doet hij naar behoren. Tot dusver speelde hij deze jaargang negentien officiële duels voor de nummer negen van LaLiga. Daarin scoorde hij drie keer en gaf hij één assist.

Manchester United is dus wel geïnteresseerd om Guerra, wiens marktwaarde door Transfermarkt momenteel wordt geschat op twintig miljoen euro, over te nemen. Scouts van the Red Devils zijn bij meerdere wedstrijden aanwezig geweest om Guerra te bekijken, en de Engelse club heeft inmiddels de interesse kenbaar gemaakt aan de speler.

Valencia staat er financieel echter goed voor, waardoor een transfer deze winter niet noodzakelijk is. Het is daarom de vraag hoeveel kans Manchester United maakt. De club van manager Ten Hag zou hopen dat een bedrag tussen de 35 en 40 miljoen euro genoeg is. Daarbij is het ook een optie om Guerra, die nog tot medio 2027 vastligt in Spanje, het komende half jaar nog te verhuren aan Valencia.

Behalve the Mancunians is ook Juventus geïnteresseerd in Guerra. De Italiaanse club lijkt echter niet over voldoende budget te beschikken om daadwerkelijk kans te maken de Spanjaard over te nemen.

Michael Olise

Eerder op woensdag wist The Evening Standard te melden dat ook Michael Olise op het verlanglijstje van Manchester United staat. De 22-jarige buitenspeler heeft nog een langdurig contract bij Crystal Palace, maar kan door een ontsnappingsclausule vroegtijdig vertrekken. Hoe hoog deze ontsnappingsclausule is wordt niet bekendgemaakt. Wel ligt deze naar verluidt aanzienlijk hoger dan de veertig miljoen euro in zijn vorige contract bij Palace.

