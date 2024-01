‘Man United lanceert plan van 100 miljoen pond om Antony én Sancho te lozen’

Manchester United heeft een concreet plan gelanceerd om Antony en Jadon Sancho van de hand te doen, zo meldt The Evening Standard. The Mancunians gaven ruim 180 miljoen euro uit voor het tweetal en willen proberen een deel van dat bedrag terug te verdienen.

Waar Sancho in de zomer van 2021 voor 85 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, maakte Antony ruim een jaar later voor zo'n 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar United. Beiden hebben de hoge transfersom tot dusver niet weten terug te betalen.

Sancho beproeft zijn geluk inmiddels op huurbasis bij oude liefde Borussia Dortmund. Antony lijkt het seizoen wel af te maken op Old Trafford, maar kwam in 22 officiële wedstrijden nog niet tot scoren dit seizoen. Ook gaf hij nog geen assist.

Het tweetal wordt al tijden als overbodig beschouwd door Manchester United, alleen wil de club een groot gedeelte van het aankoopbedrag, 180 miljoen euro, zien terug te verdienen. Dat moet gaan gebeuren in Saudi-Arabië, zo meldt The Evening Standard.

United wil voor beide spelers vijftig miljoen pond hebben, omgerekend zo'n 115 miljoen euro. Sancho verscheen afgelopen zomer al op de radar bij het Al-Ettifaq van Steven Gerrard. De Saudi's gingen alleen niet akkoord met een verplichte koopoptie van vijftig miljoen pond.

Door de Engelse buitenspeler nu een half jaar bij Borussia Dortmund te stallen hoopt United een deel van zijn waarde terug te verdienen. Indien Sancho zich goed ontwikkelt staan clubs komende zomer wellicht in de rij voor de flankspeler.

Ook voor Antony wacht een onzekere toekomst. De Braziliaan werd op voorspraak van Ten Hag naar United gehaald, maar kan nog niet voldoen aan de torenhoge verwachtingen. In 66 officiële wedstrijden namens United was hij acht keer trefzeker en drie keer aangever.

Casemiro en Varane

Het probleem van United lijkt echter dat niet Antony of Sancho maar Casemiro de meest gewilde speler is in Saudi-Arabië. De middenvelder, die lang aan de kant stond met een enkelblessure, heeft nog een contract tot medio 2026 op Old Trafford.

Ook Raphaël Varane staat op de nominatie om naar Saudi-Arabië te vertrekken. De kans lijkt echter klein dat United een hoge transfersom aan hem overhoudt. De Fransman heeft ervoor gekozen om geen optie in zijn contract op te nemen om met een jaar te verlengen.

