Man United had Mason Greenwood begin augustus al weer in armen willen sluiten

Woensdag, 16 augustus 2023 om 18:10 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:34

Manchester United had de terugkeer van Mason Greenwood in de selectie eigenlijk al willen bekendmaken. Dat schrijft The Athletic woensdag. Het oorspronkelijke plan was om op 4 augustus wereldkundig te maken dat de aanvaller weer bij de trainingen aan zou sluiten. Greenwood werd vorig jaar beschuldigd van onder meer verkrachting en maakt sindsdien geen onderdeel uit van de selectie van United.

De club van manager Erik ten Hag besloot uiteindelijk om niet door te gaan met de plannen begin augustus. Richard Arnold, de CEO van United, was voornemens een video op te nemen waarin hij het besluit over Greenwood zou toelichten. Deze beelden zouden dan verspreid worden onder zowel de staf van the Red Devils als de supporters. Vandaag de dag is er nog steeds geen definitieve beslissing naar buiten gebracht door United.

Ondertussen wordt er volop gespeculeerd over de toekomst van Greenwood. Naar aanleiding van de geruchten kwam United woensdag met een statement naar buiten, waarin ontkend werd dat er een beslissing was genomen omtrent de 21-jarige Engelsman. "In tegenstelling tot de speculatie in de media is er nog geen beslissing genomen", schrijft de club. "Er vinden intensieve interne discussies plaats en de verantwoordelijkheid van het nemen van deze beslissing ligt bij de CEO."

Vorig jaar kwam naar buiten dat Greenwoord was opgepakt op verdenking van verkrachting, mishandeling, bedreiging en emotioneel en psychisch misbruik van zijn ex-vriendin Harriet Robson. Eerder dit jaar werden echter alle aanklachten ingetrokken, waardoor de deur naar een rentree bij United op een kiertje ging voor Greenwood. De aanvaller ligt bij the Mancunians nog vast tot medio 2025.