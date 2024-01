Man United bevestigt: nieuwe algemeen directeur komt over van rivaal Man City

Omar Berrada wordt de nieuwe algemeen directeur van Manchester United. Dat bevestigt de Engelse club, na eerdere berichtgeving van David Ornstein van The Athletic. Berrada maakt de gevoelige overstap van Manchester City, waar hij actief was als 'chief football operations officer'. Manchester City had eerder al aan The Athletic laten weten dat Berrada vertrekt bij de club.

Manchester United was op zoek naar een nieuwe algemeen directeur na het vertrek van Richard Arnold. Hij vertrok in november na zestien jaar werkzaam te zijn geweest bij the Mancunians.

Niet veel later werd Sir Jim Ratcliffe voor 25 procent eigenaar van de club, en hij was nog op zoek naar een opvolger voor Arnold. Die lijkt in de persoon van Berrada nu dus gevonden.

Op de clubwebsite laat Manchester United weten: "Het is onze uitgesproken ambitie om van Manchester United weer een club te maken die prijzen wint. We zijn blij dat Omar zich bij ons aansluit om dat doel te helpen bereiken, zodat United-fans opnieuw, in de woorden van Sir Matt Busby, de rode vlag hoog kunnen zien wapperen op de top van het Engelse, Europese en wereldvoetbal."

Het is een pikante overstap van Berrada, daar hij hiervoor dus werkzaam was bij Manchester City. Daar speelde hij een belangrijke rol in het succes van de club in de afgelopen jaren.

Bij the Citizens zou hij bijvoorbeeld ook belangrijk zijn geweest bij de komst van Erling Braut Haaland. In het verleden was hij bovendien werkzaam bij FC Barcelona.

De verantwoordelijkheid van Berrada op Old Trafford zullen zowel bij de financiële als de sportieve kant van de club komen te liggen. In die hoedanigheid wordt hij ook de leidinggevende van manager Erik ten Hag. Wanneer hij begint aan zijn werkzaamheden, wordt later bekendgemaakt. Tot die tijd zal Patrick Stewart de functie vervullen op interimbasis.

Manchester City bevestigde het vertrek van Berrada eerder al tegenover The Athletic. "De club begrijpt zijn beslissing om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Wij willen hem bedanken en wensen hem het beste", aldus de regerend landskampioen in een verklaring.

