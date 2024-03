Man United bereidt zich voor op vertrek Ten Hag en beoordeelt drie vervangers

Manchester United is begonnen aan de zoektocht naar de opvolger van Erik ten Hag, zo meldt de Britse tak van ESPN donderdag. Volgens de berichtgeving worden Roberto De Zerbi, Thomas Frank en Gareth Southgate momenteel beoordeeld door de clubleiding. Dat Ten Hag vertrekt staat (nog) niet vast, maar naar verluidt willen the Red Devils een back-upplan hebben.

Het medium benadrukt dat er over een eventueel vertrek van Ten Hag bij Man United niets duidelijk is. Wel wil de club zich inmiddels verzekeren van de beschikbaarheid van een eventuele vervanger, mocht de Nederlander na dit seizoen niet meer de scepter zwaaien.

Op dit moment wordt de beschikbaarheid en geschiktheid van Brighton & Hove Albion-manager De Zerbi, Brentford-manager Frank en bondscoach Southgate getoetst door Ineos, de minderheidseigenaar die onlangs 27,7 procent van de aandelen overnam.

Ten Hag beschikt bij Man United nog over een contract dat hem tot medio 2025 aan Old Trafford bindt. Bovendien heeft de manager een optie voor nog een jaar in zijn verbintenis.

De druk op de 54-jarige oefenmeester is in de afgelopen maanden onverminderd hoog geweest, met name vanwege de tegenvallende teamprestaties. Het gat in de Premier League tot Aston Villa, dat vierde staat en zich aan het einde van het seizoen plaatst voor de groepsfase van de Champions League bij deze stand, bedraagt liefst elf punten.

Verder kreeg Ten Hag onlangs kritiek vanuit de spelersgroep over ‘belastende’ trainingsmethoden, weet Manchester Evening News. Enkele spelers van Manchester United vrezen dat sommige eisen van Ten Hag te belastend zijn.

“Sommige spelers vinden de intensiteit te belastend en denken dat de hoge werkdruk heeft bijgedragen aan de lange blessurelijst bij Manchester United”, zo schreef journalist Samuel Luckhurst.

