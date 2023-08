Man United begint met benauwde zege; Onana komt in minuut 97 heel goed weg

Maandag, 14 augustus 2023

Manchester United is begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League met een hele benauwde overwinning. De manschappen van Erik ten Hag hadden het in de openingswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers bij momenten heel zwaar, maar wonnen dankzij een late treffer van Raphaël Varane: 1-0. Debutant André Onana kwam diep in blessuretijd weg bij een VAR-check: de nieuwe doelman van United ging onder een voorzet door en raakte zijn tegenstander Sasa Kalajdzic vol, maar scheidsrechter Simon Hooper liet het moment passeren.

Ten Hag roerde zich flink op de transfermarkt en trad aan met twee debutanten in de basis: Onana en middenvelder Mason Mount, die als nummer 8 speelde naast controleur Casemiro. Rasmus Højlund, de andere grote aankoop, ontbrak vanwege een blessure, net als Tyrell Malacia. Donny van de Beek gaat vertrekken en zat niet bij de selectie. Bij the Wolves startte Matheus Cunha, die voor liefst vijftig miljoen euro overkwam van Atlético Madrid, in de voorhoede.

Manchester United had in de eerste helft het meest de bal, maar kon daar weinig mee uitrichten. In de snelle tegenstoot werd Wolverhampton het meest gevaarlijk. Na een klein half uur werd Lisandro Martínez eenvoudig gepasseerd door Cunha, die na een lange rush aflegde op Pablo Sarabia. De Spanjaard schoot via een half blok rakelings naast. Kort daarna schoot Cunha bij een nieuwe goede kans rakelings naast. Aan het eind van de eerste helft volgden ook kansen voor United. De beste was voor Antony, die de bal na een gesmoorde voorzet vrij voor het intikken leek te hebben, maar stuitte op een blok.

Vijf minuten na rust had Cunha de bezoekers op voorsprong moeten zetten. De Braziliaan kon na een voorzet van Sarabia van dichtbij intikken, maar raakte de paal. Vlak daarna zag Alejandro Garnacho een fraaie lob op de doellijn gekeerd worden door verdediger Craig Dawson. United had het zichtbaar moeilijk met the Wolves en gaf een kwartier voor tijd een levensgrote kans weg aan Pedro Neto. De Portugees had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot recht op Onana. United haalde de zege twee minuten later binnen via een spaarzame vlotlopende aanval. Varane tikte binnen na een goede voorzet van Aaron Wan-Bissaka: 1-0. United kwam in de slotfase onder enorme druk, maar hield het doel met de nodige moeite schoon. Onana zat in blessuretijd helemaal mis bij een voorzet en sloeg (onbedoeld) Kalajdzic, die naar het gras ging. De VAR checkte het moment, maar liet Hooper de beelden niet bekijken: geen penalty.