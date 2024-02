‘Man United aast op Leverkusen-duo; Frimpong en teamgenoot kosten 117 miljoen’

Manchester United houdt Jeremie Frimpong en Edmond Tapsoba nog altijd met haviksogen in de gaten. Het duo van Bayer Leverkusen stond afgelopen zomer al op een verlanglijstje en volgens Manchester Evening News is het niet ondenkbaar dat the Red Devils deze zomer weer aankloppen in Duitsland.

"Manchester United houdt het Leverkusen-duo van 100 miljoen pond (omgerekend 117 miljoen euro) scherp in de gaten", kopt Samuel Luckhurst van de regionale krant.

"Manchester United wil in de zomer twee defensieve impulsen en Tapsoba en Frimpong stonden vorig jaar al op de radar." De Engelse grootmacht blijft de verrichtingen van het tweetal monitoren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tapsoba en Frimpong maken momenteel grote indruk bij Leverkusen. De voetbalmachine van Xabi Alonso is nog steeds ongeslagen. Al 31 (!) wedstrijden lang verloor de ploeg niet.

Slechts vier keer werd er gelijkgespeeld. 27 keer werd er een driepunter verzameld. Die bizarre statistieken zijn ook Manchester United niet ontgaan. Afgelopen weekend verscheen Tapsoba aan de aftrap tegen Bayern München, terwijl invaller Frimpong in de slotminuten de 3-0 tegen de touwen schoot.

Frimpong werd vorige zomer ook al nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de Engelsen. De plotselinge wederopstanding van Aaron Wan-Bissaka en de contractverlenging van Diogo Dalot dwarsboomden toen een transfer, zo reconstrueert Luckhurst.

Het contract van Wan-Bissaka loopt volgend seizoen echter af, waardoor het waarschijnlijk is dat hij in de zomer vertrekt. Frimpong, die nog tot medio 2028 vastligt in Leverkusen, moet zijn vervanger worden.

Bovendien is het binnenhalen van een centrumverdediger de grootste prioriteit voor Manchester United aankomende zomer. "United wil een jonge en atletische centrale verdediger aantrekken", weet Luckhurst.

De 25-jarige Tapsoba zou in dat profiel passen. Een vertrek van de dertigjarigen Harry Maguire en Raphaël Varane valt niet uit te sluiten, terwijl ook Victor Lindelöf (29) en Johnny Evans (36) verre van verzekerd zijn van een langer verblijf op Old Trafford.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties