Man overlijdt na schietincident tijdens feestvreugde in Napels; familie is woest

Vrijdag, 5 mei 2023 om 08:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:18

In Napels is een 26-jarige man overleden na een schietincident tijdens de viering van het kampioenschap van Napoli, zo meldt La Repubblica. Volgens de Italiaanse krant woonde het dodelijke slachtoffer in de wijk Ponticelli. Hij werd nadat hij gewond geraakt was onmiddellijk in ernstige toestand opgenomen in het Cardarelli-ziekenhuis, waar hij uiteindelijk aan zijn verwondingen overleed.

Donderdagavond werden de Napolitanen voor de derde keer in de clubhistorie kampioen van Italië na een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Udinese. Het daaropvolgende feest om de Scudetto te vieren is uitgelopen op een tragedie. De dood van het 26-jarige slachtoffer ontketende naar verluidt woede en wanhoop bij zijn kennissen en vrienden. Zij zouden de spoedeisende hulp van het ziekenhuis hebben beschadigd.

Drie andere mensen raakten gewond door geweerschoten. Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Portici en twee jonge mannen van 24 en 20 jaar, beiden uit Ponticelli. De drie verkeren niet in levensgevaar. De vrouw werd in de enkel geraakt, de 24-jarige man in zijn bil. De schoten zouden zijn gelost in de wijk Piazza Volturno, in de buurt van Piazza Carlo III. De Italiaanse militaire politie onderzoekt de zaak en probeert het schietincident te reconstrueren. Een van de meest gehoorde vermoedens is dat zij allen op dezelfde locatie gewond zijn geraakt.

Donderdagavond lieten uitzinnige fans van Napoli zich na afloop van het binnenhalen van de landstitel al van hun slechtste kant zien. Direct na het laatste fluitsignaal werd het veld van Udinese bestormd, waardoor de politie moest ingrijpen met traangas om de uitzinnige fans van het veld te krijgen en de spelers met rust te laten. In eerste instantie leek er feest gevierd te worden met de spelers, maar al snel sloeg de sfeer om. De selectie van Napoli werd geïntimideerd door zijn eigen fans en sommigen werden gedwongen hun broeken en shirts af te staan.