Man kijkt vrouwenwedstrijd en eist 100 miljoen dollar schadevergoeding

Het nationale vrouwenteam van de Verenigde Staten verloor op 27 februari de finale van de She Believes Cup tegen Japan (1-2). In de ogen van een man die die wedstrijd bekeek, Michael Buxbaum, ‘probeerde de VS niet te winnen’, en dus heeft hij de nationale voetbalbond van de VS (USSF) aangeklaagd.

Buxbaum is van mening dat de USSF de False Claims Act heeft geschonden. Die Act geeft burgers de gelegenheid om fraudeclaims in te dienen als er vermoeden is van het onrechtmatig verkrijgen van Amerikaans overheidsgeld.

Omdat de VS in zijn ogen 'niet heeft geprobeerd te winnen’, denkt Buxbaum kans te maken. Het probleem is echter dat de USSF geen overheidsgeld krijgt, waardoor de poging van Buxbaum sowieso geen kans van slagen lijkt te hebben.

Buxbaum is echter overtuigd van zijn gelijk en eist dat alle wedstrijden van de USSF niet meer op televisie vertoond worden. Ook vindt hij dat de USSF geen inkomsten uit het buitenland zou moeten krijgen.

Daarnaast eist Buxbaum dat de USSF alle financiële details (salarissen, bonussen, verzekeringen en fondsen voor spelers na hun pensioen) openbaar moeten worden gemaakt.

Het gokken op wedstrijden van de VS zou in de ogen van Buxbaum verboden moeten worden, zolang zijn zaak loopt. Tot slot eist Buxbaum in totaal een kleine 100 miljoen dollar in schadevergoeding voor het ‘bewust en herhaaldelijk schenden van de False Claims Act’.

De kans dat Buxbaum daadwerkelijk in het gelijk wordt gesteld en zijn geld krijgt, is in het beste geval uiterst minimaal.