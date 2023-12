Man die Jan Smit ontsloeg is nu zelf plots voorzitter van FC Volendam

Jaap Veerman is bij FC Volendam benoemd als opvolger van Jan Smit, zo maakt de club maandagavond bekend via de officiële kanalen. Veerman verlaat de Raad van Commissarissen en neemt de voorzittersrol over. Saillant: de nieuwe voorzitter heeft Smit onlangs zelf uit de functie ontheven.

“De RvC van FC Volendam heeft op donderdag 14 december 2023 besloten tot benoeming van Jaap Veerman (voorzitter), Rob Bootsman (technische zaken en secretaris) en Simon Hansen (penningmeester) als bestuurders”, zo schrijft de club op de website.

Veerman en Rob Bootsman zijn daarmee geen lid meer, terwijl Elma de Koekkoek de nieuwe voorzitter van de RvC is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Erwin Boelhouwer, Henk Kras jr. en Kees Mooijer completeren de RvC. Bestuur en RvC zullen op zo kort mogelijke termijn voorzien in verdere versterking van het bestuur en samen gaan werken aan vereenvoudiging van de governance structuur.

De aanstelling van Veerman is enigszins opvallend te noemen, daar hij zelf hoofdverantwoordelijke was voor het ontslag van Smit.

De opgestapte Wim Jonk pakte Veerman onlangs nog hard aan. Laatstgenoemde vond dat er sprake is geweest van framing door de voormalig RvC-voorzitter. “De leugens en onwaarheden vlogen ons om de oren", zei Jonk tegenover De Telegraaf.

Veerman gaf begin december op een speciaal belegde persconferentie aan dat de continuïteit van Volendam in gevaar is gebracht. Ook werden begrotingen gepresenteerd als ‘gevaarlijk’.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties