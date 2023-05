Man die amper wordt genoemd in het succes: ‘Ik ben blij voor Feyenoord’

Donderdag, 11 mei 2023 om 07:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:57

Als Feyenoord zondag met de kampioensschaal in de handen staat, zullen de gedachten zeker ook teruggaan naar Frank Arnesen. Het was de Deense voormalig technisch directeur die Arne Slot naar De Kuip haalde. Vorig jaar september werd vanwege gezondheidsredenen noodgedwongen afscheid genomen van Arnesen. "Slot heeft het werkelijk fantastisch gedaan. Maar niemand kan het alleen, ook Arne niet."

Als het kampioenschap ter sprake komt, weigert Arnesen zichzelf op de borst te slaan. "Als ik het goed heb gedaan bij Feyenoord, dan zullen de mensen dat wel zien, toch?", stelt Arnesen in het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk, de ene krant heeft er een andere visie op dan een andere, maar waarom zou ik zelf iets zeggen over wat ik heb gedaan? Dat is aan anderen. Waarom zou ik steeds moeten denken 'dat heb ik gedaan' of 'daar heb ik aan meegewerkt?' Dat is zo'n onzin. Ik vind het jammer dat ik dit seizoen niet kon afmaken, maar toen de beslissing was genomen om uit elkaar te gaan, heb ik dat meteen geparkeerd hoor.''

Arnesen gaf Slot bij zijn aanstelling mee om op de aanval te spelen, het publiek te vermaken en spelers te ontwikkelen. "Dat is gelukt, en hij haalde ook meteen de finale van de Conference League en nu staat de ploeg op de drempel van de landstitel. Dat is extreem verrassend als je kijkt naar de situatie van twee jaar terug, toen Slot naar Feyenoord kwam. Ik ben echt geïmponeerd door wat hij heeft bereikt. En het is niet gestolen hè, Feyenoord was ook gewoon de allerbeste ploeg in Nederland. Dat is voor iedereen helder."

Volgens Arnesen is het geen uitgemaakte zaak dat Slot volgend jaar elders aan het roer staat. "Kijk, als je trainer bent van Real Madrid, Chelsea of Manchester United, dan ga je niet naar een andere club, je wordt ontslagen. Trainers in Nederland en Portugal willen hogerop, naar de grote competities. Dat is logisch. Als Arne dat écht wil, kun je hem aan zijn contract houden. Maar dat schiet niet op. Trekken aan een dood paard is namelijk onzin. Maar waarom zou Slot niet denken aan presteren in de Champions League? De titel in Nederland prolongeren? Zijn kinderen nog een jaartje op een Nederlandse school houden? Hij kan ook zomaar blijven, hoor.''