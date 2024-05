‘Man City probeert ‘slachtoffer’ van komst Mbappé naar Real Madrid te verleiden’

Manchester City heeft een oogje op Rodrygo, zo weet Marca donderdagavond te melden. Hoewel de 23-jarige aanvaller gelukkig is bij Real Madrid, hopen the Citizens toe te kunnen slaan indien Kylian Mbappé naar de Spaanse hoofdstad transfereert.

Wat betreft dat laatste laat alleen een aankondiging nog op zich wachten. Zowel transfermarktexpert Fabrizio Romano als nota bene LaLiga-preses Javier Tebas bevestigden al dat Mbappé naar Real Madrid zou gaan komen.

De Franse steraanvaller sprak woensdag uit zijn volgende club 'binnen een paar dagen' bekend te maken. In Manchester houden ze de berichtgeving naarstig in de gaten.

Iemand moet namelijk kind van de rekening worden bij Mbappés komst. De kans bestaat dat dat Rodrygo wordt. De Braziliaans international is nu verzekerd van een basisplek, maar bij behoud van het huidige systeem is dat allerminst zeker. De Koninklijke opereert namelijk in een 4-3-1-2 systeem, waarvan Rodrygo en Vinícius Júnior dit seizoen in de regel de voorste twee vormen.

Laatstgenoemde lijkt een streepje voor te hebben, en ook de basisplek van nummer 10 Jude Bellingham staat buiten kijf. Omschakelen naar een 4-3-3-systeem lijkt zo niet de voorkeur te hebben bvan trainer Carlo Ancelotti. Dus bestaat de verwachting dat Rodrygo moet wijken, en daar komt City om de hoek kijken. Josep Guardiola is erg gecharmeerd van de rappe rechtspoot, en wil daarvoor best in de buidel tasten.

Het plan lijkt echter weinig kans van slagen te hebben. Rodrygo wil graag in Santiago Bernabéu blijven, en is bereid te vechten voor zijn kans. Zelfs nu ook megatalent Endrick zich in juli in Madrid meldt. De zeventienjarige aanvaller, waarvoor Real 72 miljoen euro neertelt, speelde afgelopen nacht zijn laatste wedstrijd voor Palmeiras.

Rodrygo ligt nog tot medio 2028 vast in Bernabéu, waar hij sinds juli 2019 speelt. Dit seizoen verzamelde hij 50 van zijn 215 officiële optredens in totaal sinds die tijd. De teller staat dit seizoen op 17 goals en 9 assists, en 54 goals en 41 assists in zijn gehele Madrileense periode. Zaterdag speelt Rodrygo de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund.

