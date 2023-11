Man City meldt zich voor toptalent van Ajax; ook vertrek andere belofte dreigt

Ajax moet vrezen voor een vertrek van Gabriël Misehouy. De Amsterdammers willen het aflopende contract van het achttienjarige toptalent al langere tijd verlengen, maar inmiddels heeft Manchester City zijn interesse in de speler kenbaar gemaakt.

Kelvin de Lang moet bij Ajax dan ook vol aan de bak, zo concludeert het Algemeen Dagblad. De hoofdscout van de Amsterdammers is bij afwezigheid van de zieke Klaas-Jan Huntelaar aangewezen als technisch aanspreekpunt. Laatstgenoemde zit met een burn-out thuis en kan voorlopig zijn werkzaamheden niet uitvoeren.

Huntelaar deed de afgelopen maanden verschillende pogingen om Misehouy een nieuwe verbintenis te laten tekenen, maar van witte rook is nog altijd geen sprake. De concrete interesse van The City Group, het bedrijf achter de Engelse grootmacht, maakt de situatie er niet makkelijker op.

Misehouy maakt al sinds 2012 onderdeel uit van de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Hij was actief in meerdere beloftenteams van Ajax, alvorens hij in 2022 namens Jong Ajax zijn debuut maakte in het betaald voetbal.

Inmiddels staat de teller voor Misehouy bij het hoogste jeugdteam op 39 wedstrijden. De aanvallende middenvelder is dit seizoen clubtopscorer bij de Amsterdamse beloften met 9 doelpunten. Daarnaast was hij ook al goed voor 3 assists.

Hato en Idumbo Muzambo

Ajax hoopt tegelijkertijd de contracten van Jorrel Hato en Stanis Idumbo Muzambo nog altijd te verlengen. Huntelaar ging na het ontslag van Sven Mislintat in gesprek met het management van Hato, maar werd vervolgens ziek. Daardoor krijgt De Lang nu de zware taak om het zeventienjarige toptalent, dat nog over een jeugdcontract beschikt, uit de handen van de Europese topclubs te houden.

De achttienjarige Idumbo Muzambo is een van de grote Belgische talenten die Ajax in de afgelopen jaren heeft opgepikt bij onze zuiderburen. De jeugdinternational van de Rode Duivels staat te boek als een groot talent, maar heeft dit seizoen pech met blessures. Zodoende zal Ajax hopen om Idumbo Muzambo langer aan zich te binden. Hij wees echter het eerste voorstel van Huntelaar af en wordt nu nadrukkelijk gevolgd door AA Gent, de club die hij in 2021 verliet voor Ajax.