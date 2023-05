Man City grijpt in: security verbant fans die niet voldoen aan kledingeisen

Woensdag, 17 mei 2023 om 21:23 • Mart van Mourik

Manchester City heeft harde kledingvoorschriften opgesteld rond het Champions League-duel met Real Madrid, zo weet onder meer Marca. Voor, tijdens en na de halve finale van het miljardenbal is het namelijk verboden om kleding of accessoires gerelateerd aan Real Madrid te dragen. Mocht het logo van de Koninklijke zichtbaar zijn bij een van de fans, dan worden die supporters verbannen uit de zone rondom het Etihad Stadium.

Het is al een regel die veel voorkomt in Spanje om problemen tussen rivaliserende fans te voorkomen: verboden kleding te dragen die gelinkt is aan de uitspelende partij. Voor het halvefinaleduel van woensdagavond is de maatregel ook overgewaaid naar Manchester, weet de meest verkochte sportkrant van Spanje uit gesprekken met Real Madrid-fans.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De boodschap van de security rond het Etihad Stadium is heel duidelijk: “Het dragen van kleding of accessoires van Real Madrid is onnodig provocerend en in het geval van incidenten wordt altijd de bezoekende supporter verbannen.” Enkele Real-aanhangers worden getroffen door de veiligheidsmaatregel en zijn door de beveiligingsmedewerkers verplicht logo’s op kleding of sjaals te verbergen.

Volgens de berichtgeving is de sfeer rond het stadion rond de wedstrijd gemoedelijk. Supporters van beide clubs hebben in de buurt van het Etihad Stadium en in de binnenstad geen problemen veroorzaakt. Overdag hadden circa 1.800 Real Madrid-fans zich verzameld in de binnenstad van Manchester; de helft van de aanhangers is enkele uren voor de aftrap onder politiebegeleiding naar het stadion gebracht.