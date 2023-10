Man City-fans zingen walgelijk spreekkoor over wijlen Sir Bobby Charlton

Zondag, 22 oktober 2023

Manchester City is op zoek naar de supporters die een spreekkoor over Sir Bobby Charlton zongen rondom de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-1) zaterdag. Die dag werd bekend dat clublegende van stadsgenoot Manchester United overleden was, wat voor een aantal City-aanhangers aanleiding was voor een spreekkoor.

Op beelden is te zien hoe een groep supporters in het Etihad Stadium aan het zingen zijn. 'Bobby's in a box' valt er te horen, waarmee de fans refereren aan het overlijden van het Engelse icoon.

De video heeft inmiddels ook de clubleiding van City bereikt. De club laat in een statement weten op zoek te gaan naar de supporters die het spreekkoor zongen.

"De club veroordeelt het gezang in de krachtigste bewoording en verontschuldigt zich onvoorwaardelijk bij de familie en vrienden van Sir Bobby en bij iedereen van Manchester United", schrijft City aan Sky Sports News.

"We zijn degenen die deze kwestie hebben gemeld dankbaar, en we blijven vragen naar alle informatie die ons kan helpen de betrokken personen te identificeren, zodat we de juiste actie kunnen ondernemen."

Charlton kwam zaterdagochtend op 86-jarige leeftijd te overlijden. "We zijn zeer bedroefd om mede te delen dat Sir Bobby zaterdagochtend vreedzaam is komen te overlijden", schreef United daarover.

Charlton maakte in zijn 758 optredens 249 doelpunten namens the Red Devils. Ook won de clublegende een WK met Engeland, in 1966. Charlton speelde uiteindelijk 106 keer mee met de nationale ploeg, waarvoor hij 49 doelpunten maakte. Daarmee vestigde hij een record, dat in 2015 werd verbroken door Wayne Rooney.