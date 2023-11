â€˜Man City en Chelsea riskeren degradatie vanwege overtreden van de regelsâ€™

‘Man City en Chelsea riskeren degradatie vanwege overtreden van de regels’

Manchester City en Chelsea zitten mogelijk flink in de problemen. Beide clubs worden verdacht van het overtreden van de Financial Fair Play-regels, en volgens The Times kan dat uiteindelijk worden bestraft met degradatie uit de Premier League. Het nieuws volgt een dag nadat Everton met tien punten aftrek werd bestraft in de Premier League, vanwege het overtreden van de Fair Play-regels.

Zowel City als Chelsea wordt er ook van verdacht de regels te hebben overtreden. In het geval van City gaat het zelfs om 115 verdenkingen in totaal, over een periode van negen jaar. De overtredingen zouden te maken hebben met sponsors en andere contracten.

Ook naar de financiën van Chelsea wordt onderzoek gedaan, en hoewel het nog even zal duren voordat dat is afgerond, lijkt ook de Londense club te kunnen rekenen op een flinke straf. Chelsea zou de regels hebben overtreden toen het nog in handen was van Roman Abramovich.

Gezien de straf van tien punten aftrek die Everton kreeg, is een aftrek van dertig punten of een verplichte degradatie niet ondenkbaar voor City en Chelsea.

Everton kreeg vrijdag liefst tien punten in mindering; de hoogste puntenaftrek ooit voor een Premier League-club. Daardoor ging het puntentotaal van de club uit Liverpool van veertien naar vier en is het nu gedeeld hekkensluiter in de Premier League.

Everton leed over de laatste drie jaar een verlies van 371,8 miljoen pond, zo'n 420 miljoen euro. De regels van de Premier League schrijven echter voor dat clubs over drie jaar een verlies van maximaal 105 miljoen pond mogen lijden, wat neerkomt op een slordige 120 miljoen euro.

In een officiële verklaring liet de club weten 'geschokt en teleurgesteld' te zijn in het besluit van de Premier League-commissie. "De club is van mening dat de commissie een volstrekt disproportionele en onrechtvaardige sanctie heeft opgelegd." Everton gaf direct aan in beroep te gaan tegen de beslissing.