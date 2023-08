Man City denkt aan speler die zelfs Mbappé met zijn snelheid wist te verbazen

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 14:07 • Bart DHanis

Manchester City heeft Jérémy Doku aan het lijstje met transferdoelwitten toegevoegd, zo weet Fabrizio Romano dinsdag te melden. De Engelse grootmacht ziet in de Belg de ideale vervanger van de naar Al-Ahli vertrokken Riyad Mahrez. Doku heeft nog een contract tot medio 2025 bij zijn huidige werkgever Stade Rennes.

Doku is niet de enige kandidaat om Mahrez te doen vergeten. Ook Crystal Palace-middenvelder Michael Olise wordt in de gaten gehouden door de kampioen van Engeland. Voor Olise is er echter ook interesse vanuit Londen, daar Chelsea de 21-jarige spelverdeler ook graag zou willen inlijven. Olise maakte afgelopen seizoen indruk met 2 doelpunten en 11 assists in 37 wedstrijden.

Olise en Doku zijn volgens de Italiaanse journalist door City als topprioriteit aangeduid. Voor laatstgenoemde zullen the Citizens diep in de buidel moeten tasten. Doku werd in 2020 voor maar liefst 26 miljoen euro overgenomen van RSC Anderlecht en zijn contract loopt daarnaast ook nog eens twee jaar door. Afgelopen Ligue 1-seizoen maakte hij 6 doelpunten en gaf hij 2 assists in 29 optredens.

Doku’s grootste wapenfeit is zijn snelheid op de eerste meters. De in Borgerhout geboren aanvaller is zo snel, dat zelfs Kylian Mbappé ervan stond te kijken. “Vanaf de tribune keek ik eens naar Doku en ik was zeer onder de indruk: ik heb in mijn vijf jaar als profvoetballer nog nooit iemand gezien die zo snel is op de eerste meters”, zei Mbappé in 2021.