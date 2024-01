Man City bereikt akkoord en stalt Kalvin Phillips elders in de Premier League

Kalvin Phillips gaat Manchester City inruilen voor West Ham United, zo meldt Fabrizio Romano dinsdag. Het gaat om een huurdeal voor de rest van het seizoen. Phillips had onder Pep Guardiola weinig uitzicht op speeltijd en hoopt in Londen weer minuten te kunnen maken.

West Ham United huurt Phillips voor een half seizoen van Manchester City en zal zijn volledige salaris overnemen. Ook is er een koopoptie van veertig miljoen bedongen in het contract.

Bij West Ham United zal Phillips de concurrentiestrijd op het middenveld aan moeten gaan met voormalig Ajacied Edson Álvarez, die een goede indruk heeft achtergelaten op manager David Moyes in de eerste seizoenshelft en een vaste basisplaats geniet.

In de zomer van 2022 werd de verdedigende middenvelder overgenomen van Leeds United. Destijds betaalde Manchester City een slordige 50 miljoen euro om Phillips los te weken, maar het avontuur van de Engels international in het Etihad Stadium werd nooit een succes.

Phillips was bij Manchester City inmiddels bijna volledig uit de gratie geraakt. Trainer Pep Guardiola kiest op de nummer 6-positie steevast voor de Spanjaard Rodri, waardoor de Engelsman amper minuten maakt dit seizoen.

Phillips wil zich, met het oog op het EK komende zomer in Duitsland, bij West Ham United weer in de kijker spelen bij bondscoach Gareth Southgate. Tijdens het vorige EK, toen Engeland eindigde als verliezend finalist, was de 31-voudig international nog een belangrijke schakel voor Southgate. Tijdens het WK in Qatar kwam hij slechts tot veertig minuten.

Op de positie van Phillips kan de trainer echter ook kiezen voor onder meer Jordan Henderson, Declan Rice en Conor Gallagher. In de laatste interlandperiode werd daarnaast rechtsback Trent Alexander-Arnold uitgeprobeerd als controleur op het middenveld.

