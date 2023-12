Man City, Barça en Chelsea strijden om handtekening; afkoopsom van 25 miljoen

Claudio Echeverri ligt goed in de markt. Het zeventienjarige toptalent van River Plate staat in de belangstelling van Manchester City, FC Barcelona en Chelsea, zo meldt Fabrizio Romano. Volgens de transfermarktexpert heeft de landskampioen van Engeland momenteel de beste papieren om Echeverri in te lijven.

"Manchester City blijft aandringen op het aantrekken van het Argentijnse talent Claudio Echeverri van River Plate", schrijft Romano op X. "Gesprekken tussen de clubs en de speler duren voort."

The Citizens lijken dus Chelsea en Barcelona af te troeven in de strijd om de Argentijnse groeibriljant. De Londenaren hebben interesse, maar die is niet zo intensief als de belangstelling van City.

Barça zou om andere redenen afhaken. De werkgever van Frenkie de Jong heeft wel degelijk serieuze interesse in Echeverri, maar een deal lijkt onwaarschijnlijk gezien de erbarmelijke financiële staat van de club.

Echeverri, een aanvallende middenvelder uit de jeugdopleiding van River, heeft een contract tot en met het einde van 2024. Hij heeft al aangegeven deze verbintenis niet te gaan verlengen en is dus transfervrij op te pikken vanaf januari 2025.

Mochten clubs voor die tijd willen toeslaan, zal er een transfersom betaald moeten worden. Romano meldde eerder al dat Echeverri een afkoopclausule in zijn contract heeft staan van tussen de 25 en 30 miljoen euro.

De creatieveling speelde vooralsnog zes wedstrijden voor het eerste elftal van River. Verder maakte hij grote indruk op het WK Onder 17 in Indonesië eerder dit jaar. Echeverri was op dat toernooi in zeven wedstrijden goed voor vijf goals en één assist en behaalde met Argentinië de halve finale, waar met 0-3 werd verloren van de leeftijdsgenoten van Mali.

