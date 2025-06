PSV-ster Malik Tillman heeft één droomclub: 'Het is zijn grote droom'

PSV kan deze zomer vragen wat het wil voor Malik Tillman, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 23-jarige middenvelder staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayer Leverkusen, maar droomt nog altijd van een terugkeer bij Bayern München. Der Rekordmeister kan Tillman volgend jaar zomer pas voor een afgesproken bedrag terughalen.

De Amerikaan doet het momenteel goed op de Gold Cup met de Verenigde Staten en dat is buitenlandse topclubs niet ontgaan. De interesse van Leverkusen werd maandag bekend, maar er zijn meer ploegen met belangstelling.

PSV kan de huid deze zomer duur verkopen en is dat ook van plan, schrijft Rik Elfrink. “PSV heeft deze zomer geen beperkingen afgesproken met de Amerikaan. Tillman kan volgens de clubleiding voor een fors bedrag verkocht worden, dat boven de 35 miljoen euro ligt.”

“Dat bedrag is alleen afgesproken met Bayern in de vorm van een terugkoopoptie. Bayern kan die optie echter pas lichten in de transferzomer van 2026”, aldus de journalist. De topclub uit Beieren heeft tot die tijd geen clausule waar het gebruik van kan maken. Bayern mag deze zomer wel elke prijs matchen.

“Zou Leverkusen bijvoorbeeld deze zomer 45 miljoen euro voor Tillman willen neerleggen, dan is PSV verplicht hem ook voor die prijs aan Bayern aan te bieden.” Volgend jaar zomer kan Bayern, en alleen Bayern, hem voor 35 miljoen euro overnemen middels de terugkoopclausule.

Tillman heeft een duidelijke voorkeur voor der Rekordmeister. “Het is geen geheim dat hij heel graag in Zuid-Duitsland terug wil keren, bij Bayern. Sterker nog, het is zijn grote droom”, aldus Elfrink. “Het lijkt erop dat PSV pas bij ‘Cody Gakpo-achtige’ bedragen de telefoon wil opnemen, om vervolgens nog eens goed na te denken. Gakpo ging twee jaar geleden voor 50 miljoen euro weg.”