Malik Tillman bereikt persoonlijk akkoord met nieuwe club en dreigt PSV te verlaten

Malik Tillman dreigt PSV te gaan verlaten, zo meldt het Duitse medium Kicker dinsdag. Eerder werd al bekend dat de aanvallende middenvelder van de Eindhovenaren in de nadrukkelijke belangstelling stond van Bayer Leverkusen, dat nu naar verluidt een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Amerikaans international.

Volgens de berichtgeving wil Bayer Leverkusen Tillman graag overnemen van PSV: hij wordt gezien als de vervanger van de naar Liverpool vertrokken Florian Wirtz.

Bayer Leverkusen zou dus een akkoord hebben bereikt over de persoonlijke voorwaarden, maar in Duitsland lijkt er onduidelijkheid te zijn over de afkoopclausule van Tillman in zijn contract bij PSV. Die clausule zou namelijk op ‘verschillende manieren’ geïnterpreteerd kunnen worden.

De club, waar Erik ten Hag trainer is, is zeker bereid de vermeende afkoopsom van 35 miljoen euro te betalen om Tillman binnen te halen. Volgens Voetbal International is die afkoopsom alleen van toepassing op Bayern München, de vorige werkgever van de Amerikaan. Iedere andere club zal met PSV moeten onderhandelen.

Ten Hag is vooral onder de indruk van de veelzijdigheid van Tillman, die als 6 en als 8 kan fungeren. De PSV'er is in het nationale team van de Verenigde Staten zelfs inzetbaar op de linkerflank.

In de Duitse media wordt gesproken over 'verstoppertje spelen' van de Eindhovenaren rond de verbintenis en de daadwerkelijke inhoud van de clausule van de offensieve middenvelder.

Er wordt onder meer gerefereerd aan de situatie rond Xavi Simons in 2023. Er was veel onduidelijkheid over een afkoopsom, die eerst niet meer geldig zou zijn maar later toch wel zou bestaan voor alleen Paris Saint-Germain. Eerst was die clausule naar verluidt twaalf miljoen euro; achteraf bleek het om zes miljoen euro te gaan.