Malen wakkert met ‘transfer’ opnieuw geruchten over vertrek bij Dortmund aan

Dinsdag, 28 november 2023 om 10:51 • Bart DHanis • Laatste update: 11:21

Donyell Malen heeft een transfer gemaakt, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op X. De aanvaller van Borussia Dortmund heeft zaakwaarnemrsbureau SEG in de arm genomen. DAZN-journalist Orazio Accomando schrijft dat Malen mogelijk aan zijn laatste seizoen bij Borussia Dortmund bezig is.

Malen verruilt vlak voor de winterse transferwindow het zaakwaarnemerskantoor van de invloedrijke Rafaela Pimenta dus voor SEG. Hij voedt zo de transfergeruchten. Volgens Accomando bestaat de kans dat hij deze winter nog vertrekt, maar is een zomerse transfer aannemelijker.

Malen ligt nog tot medio 2026 vast in Dortmund. De 24-jarige aanvaller is bezig aan zijn derde seizoen in Duitsland. Hij werd in de zomer van 2021 voor dertig miljoen euro overgenomen van PSV.

Sindsdien kwam Malen negentig keer in actie voor de club. Hij maakte hierin 24 doelpunten en was 16 keer aangever bij een treffer. Vorig seizoen liep hij op een haar na het kampioenschap mis. Op de slotdag van de Bundesliga speelde hij met Dortmund gelijk met 2-2 bij 1. FSV Mainz 05, waardoor Bayern München aan het langste eind trok.

Dit seizoen is Malen wederom belangrijk voor zijn club. In de Bundesliga maakte hij al vier treffers in twaalf duels. Voor het laatste Champions League-duel met Newcastle (2-0 winst) werd hij echter gepasseerd door trainer Edin Terzic. Hij uitte vervolgens zijn ongenoegen op social media.

Fans van Dortmund schaarden zich achter Malen. "Kick Terzic in his ass so he gets fired", valt te lezen in een reactie op een post van Malen, die werd geliked door de Nederlander zelf. Enkele dagen geleden zou Malen alle Dortmund-gerelateerde foto's al onzichtbaar hebben gemaakt op zijn profiel.

Interne kritiek tegen Terzic

Hoewel Terzic het volledige vertrouwen geniet van de clubleiding van Dortmund, wist BILD eerder deze maand te melden dat er intern twijfels zijn over het functioneren van de 41-jarige coach. BVB heeft na twaalf speelronden in de Bundesliga al twaalf verliespunten, waarmee het de vierde plek bezet.