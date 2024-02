Malen heeft speciale band met PSV’er Noa Lang: ‘Hij is anders dan mensen denken’

Dinsdagavond om 21:00 uur staat voor PSV het heenduel met Borussia Dortmund op het programma in de achtste finale van de Champions League. Voor één speler aan de zijde van de bezoekers is het treffen erg bijzonder. Donyell Malen speelt voor het eerst tegen zijn voormalige werkgever. Met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters blikt de spits annex buitenspeler vooruit.

Dortmund beleeft geen vlekkeloos seizoen. De club moet in de Bundesliga genoegen nemen met een vierde plek achter koploper Bayer Leverkusen, Bayern München en het verrassende VfB Stuttgart. Afgelopen weekend wist de ploeg van Edin Terzic ook niet te winnen. In Wolfsburg bleef het steken op een 1-1 gelijkspel.

Malen zelf verkeert echter in een uitstekende vorm. De Nederlander scoorde dit seizoen negen keer in twintig wedstrijden en blaakt van het zelfvertrouwen. "Ik acht de kans groot dat wij doorgaan, maar ik weet natuurlijk ook wat voor geweldig seizoen PSV draait. Ze spelen erg goed", begint Malen.

Noa Lang

Malen vindt het jammer dat Noa Lang er vanwege een blessure niet bij is. "Ik had liever tegen PSV gespeeld mét Lang. Hij maakt zijn team veel sterker als hij erbij is, maar ik ken hem al heel lang. We kennen elkaar al vanaf de jeugd en ik heb nog bijna nooit tegen hem gespeeld, dus dat vind ik wel jammer. De laatste keer waren we negen of zo.”

Malen kwam in Eindhoven vooral in actie als spits, maar bij Dortmund heeft de 25-jarige aanvaller zich ontpopt tot een gevaarlijke buitenspeler met een neusje voor de goal. Malen is bij het Nederlands elftal daardoor een directe concurrent van Lang. Dat deert de Dortmund-aanvaller niet.

“Realistisch gezien kunnen we op dezelfde posities spelen, dus in die zin is hij een concurrent. Maar ik probeer mijn vriendschap met hem en de concurrentiestrijd wel zo goed mogelijk te scheiden.” Malen kwam tot dusver tot 25 interlands en wist daarin vijfmaal het net te vinden, waaronder bij zijn debuut in 2019.

Lang staat naast zijn voetballende kwaliteiten ook bekend om zijn eigenaardige karakter. De buitenspeler heeft maniertjes en branie, wat niet altijd op goedkeuring kan rekenen. Malen geniet wel van het gedrag van zijn vriend. “Hij heeft iets speciaals als voetballer en als mens, maar hij is zoals hij is. Het siert hem juist dat hij zich niet anders voordoet."

Malen krijgt de vraag wie de absolute sterspeler is van PSV. “Ik moet Jordan Teze zeggen. Teze is ook een goede vriend en een goede voetballer, maar tegen FC Volendam maakte hij wel een eigen goal. Ik vind het leuk om dat erin te wrijven bij hem.”



