Malen en Maatsen zien FA Cup-droom met Aston Villa in rook opgaan

Crystal Palace staat in de finale van de FA Cup. De club uit Zuid-Londen was zaterdag op Wembley te sterk voor favoriet Aston Villa: 3-0. Palace neemt het in de eindstrijd op tegen Nottingham Forest of Manchester City, die elkaar zondag treffen.

Jean-Philippe Mateta leek Palace op voorsprong te brengen na een halfuur spelen. De goal werd echter geannuleerd wegens een overtreding. Twee minuten later was het wél raak. Eberechi Eze liet doelman Emiliano Martínez kansloos met een harde knal van net buiten de zestien van Villa.

Doelman Dean Henderson hield Palace kort voor rust op de been toen hij een kopbal van Ezri Konsa onschadelijk maakte. Een minieme voorsprong voor de Londenaren halverwege. Kort na de hervatting kreeg Palace een unieke mogelijkheid om de voorsprong uit te breiden.

Boubacar Kamara beging een lichte overtreding in zijn eigen strafschopgebied, waardoor de bal op de stip terecht kwam. Mateta schoot echter naast, tot afgrijzen van de aanvaller en tot opluchting van alles en iedereen bij Villa.

Het werd echter alsnog 2-0 dankzij een rake knal van Ismaïla Sarr van buiten de zestien. Martínez had geen schijn van kans en voor Villa werd de opdracht nog een stukje zwaarder. De Palace-fans op Wembley waren uitzinnig en droomden hardop over de finale.

Manager Unai Emery gebruikte Ian Maatsen en Donyell Malen als invaller in de halve eindstrijd. Marcus Rashford ontbrak door een blessure helemaal in de wedstrijdselectie van Villa.

Villa bleef het proberen, maar een comeback op Wembley bleef uit. Stker nog, Palace kwam in blessuretijd via Sarr nog op 3-0. The Eagles staan in de bekerfinale en krijgen de gelegenheid om de eerste prijs in de clubhistorie te veroveren.