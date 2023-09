Makaay en Perez zien tóch uitblinker bij Ajax: ‘Hij gaat voorop in de strijd'

Zondag, 17 september 2023 om 21:31 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:33

Roy Makaay en Kenneth Perez zijn tevreden over Brian Brobbey. De spits van Ajax maakte zondag het enige doelpunt in het verloren Eredivisie-duel met FC Twente (3-1) en hij kan tijdens de uitzending van Dit was het Weekend rekenen op positieve kritieken. “Brobbey ging echt voorop in de strijd”, concluderen de analytici zondagavond.

“Ik zag nog wel een uitzondering bij Ajax”, stelt Makaay in de studio van ESPN. “Brian Brobbey vond ik wel echt prima spelen vandaag. Hij kreeg aan het begin van de wedstrijd al een klein kansje en hij maakte natuurlijk een geweldige goal. Ook in de tweede helft maakte hij bijna op identieke wijze een doelpunt. Er is weleens kritiek op hem geweest, maar vandaag vond ik hem echt de beste.”

Perez sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn collega. “Dat viel mij ook op. “Hij gaat echt voorop in de strijd. Dat ben ik helemaal met je eens, want hij was de enige strijder vandaag. Het is ook wel goed dat Steven Bergwijn zelfkritisch is, maar het is ook wel handig om dat op het veld te zijn. Daar moet je hard spelen. Bergwijn was echt een dissonant vandaag. Dat hij aanvoerder is, is natuurlijk gek. Maar dat geeft wel aan waar Ajax nu staat.”

“Verder lijkt het er ook wel op dat Sosa de linksback gaat worden”, vervolgt Perez. “Helemaal als je kijkt naar wat we daar tot nu toe gezien hebben. Wat hij liet zien leek nog ergens op. Hij staat wel in de basis bij Kroatië, maar aan Sutalo ga ik dan wel weer twijfelen...”