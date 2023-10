Mainz komt met statement: El Ghazi-soap krijgt plotseling een andere wending

Maandag, 30 oktober 2023 om 16:39 • Wessel Antes • Laatste update: 16:54

Anwar El Ghazi hoeft toch niet te vertrekken bij 1. FSV Mainz 05, zo laat de Duitse club weten via de officiële kanalen. Waar BBC vrijdag nog met het bericht kwam dat de clubleiding van Mainz van plan was het contract van de 28-jarige aanvaller te ontbinden, blijkt nu dat El Ghazi toch mag blijven. Mainz brengt het nieuws naar buiten middels een officieel statement.

“El Ghazi heeft in verschillende gesprekken met het bestuur van de club afstand genomen van zijn bericht op zijn Instagram-kanaal, dat hij zelf al na een paar minuten verwijderde”, trapt Mainz af. “Hij betreurde de publicatie en de negatieve impact ervan, vooral voor de hele club.”

+++Statement des 1. FSV Mainz 05 zu Anwar El Ghazi+++#Mainz05 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 30, 2023

Mainz is ervan overtuigd dat El Ghazi tegen alle vormen van terrorisme is. “El Ghazi heeft zich tegenover het bestuur ook duidelijk gedistantieerd van terroristische daden, zoals die van Hamas. Hij maakte duidelijk dat hij het bestaansrecht van Israël niet in twijfel trok.” De club sluit af door te melden dat El Ghazi snel terugkeert op de training van Mainz, dat momenteel laatste staat in de Bundesliga.

El Ghazi ligt in Mainz tot medio 2025 vast. Het nieuws van de BBC, dat de clubleiding het contract van de vleugelspits spoedig zou willen ontbinden, blijkt dus niet te kloppen. De Duitse club werd door het gerenommeerde Engelse medium nog gevraagd om een reactie, maar weigerde te reageren op de heikele kwestie. Nu brengt Mainz middels een eigen statement de waarheid op tafel.

El Ghazi kwam eerder deze maand in opspraak nadat hij enkele pro-Palestijnse posts op zijn Instagram-kanaal deelde. In overleg met de speler besloot Mainz vervolgens om de Nederlander op non-actief te stellen. Vooral het reposten van een bericht van Hamas over een terroristische aanslag in Israël zorgde voor veel frictie binnen de club.

In totaal deelde El Ghazi drie posts waaruit blijkt dat hij volledig achter de Palestijnen en de vrijheidsstrijd die gevoerd wordt staat. Zijn berichten werden door Mainz gezien als ‘anti-Israël-statements’. In een van zijn berichten schreef El Ghazi onder meer de beladen leus From the river to the sea, Palestine will be free. Zijn uitlatingen kosten de voormalig aanvaller van Ajax en PSV uiteindelijk niet de kop.

Joodse achtergrond

Het stadion van Mainz is vernoemd naar Eugen Salomon, een van de oprichters van de club. Dat was een Joodse man die van de Nazi's niet mocht aanblijven bij Die 05er. Salomon kwam om het leven in de holocaust. De club kijkt dan ook streng naar dergelijke politieke uitspraken. Toch is besloten El Ghazi een nieuwe kans te geven.

