â€˜Mainoo opgemerkt door Southgate, maar twijfelt voor welk land hij wil spelen'

‘Mainoo opgemerkt door Southgate, maar twijfelt voor welk land hij wil spelen'

Kobbie Mainoo twijfelt of hij wel voor de nationale ploeg van Engeland wil spelen, zo schrijft Daily Mail in een exclusief stuk over de groeibriljant van Manchester United. Mainoo heeft de interesse van bondscoach Gareth Southgate gewekt, maar kan ook voor Ghana uitkomen.

Mainoo wil zijn opties graag open houden tot aan later dit jaar. De pas achttienjarige middenvelder speelde in alle jeugdelftallen van the Three Lions, maar wil de keuze voor zijn interlandcarrière nog voor zich uitschuiven.

De middenvelder van Man United zou het zonde vinden om nu voor Engeland te spelen en vervolgens niet meer opgeroepen te worden, waardoor hij geen interlands meer voor Ghana mag spelen.

Volgens de reglementen van de FIFA kan een speler op elk moment van nationaliteit veranderen als hij alleen vriendschappelijke wedstrijden heeft gespeeld, terwijl spelers onder de 21 jaar ook na drie jaar kunnen overstappen, wanneer hij minder dan drie competitieve wedstrijden heeft gespeeld.

Het West-Afrikaanse land hoopt het supertalent dan ook te overtuigen om voor zijn moederland te kiezen. De president van de Ghanese bond zei vorige week in een interview met The Times dat de bond er alles aan doet om hem te overtuigen.

Engeland speelt in aanloop naar het Europees Kampioenschap van komende zomer nog vier duels tegen respectievelijk Brazilië, België, Bosnië en Herzegovina en IJsland.

Ondanks de stormachtige ontwikkeling van Mainoo, lijken deze duels te vroeg te komen. Mocht hij wel opgeroepen worden, gaat hij op de uitnodiging in, al wil hij zijn keuze voor Engeland nog niet definitief maken.

