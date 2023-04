Maguire ontbreekt weer bij Man United, maar ditmaal om andere reden

Donderdag, 27 april 2023 om 20:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:53

Erik ten Hag heeft de opstelling bekendgemaakt voor de uitwedstrijd van Manchester United tegen Tottenham Hotspur. Twijfelgeval Bruno Fernandes is fit genoeg om te starten en Jadon Sancho vervangt Anthony Martial, waardoor Marcus Rashford opschuift naar de spitspositie. Tyrell Malacia en Wout Weghorst zitten op de bank en Harry Maguire ontbreekt andermaal in de wedstrijdselectie, ditmaal wegens blessureleed. Zondag in de halve finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion (0-0, 6-7 winst na strafschoppen) was hij nog geschorst. De wedstrijd begint om 21.15 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Bij het kwakkelende Tottenham ontbreekt de zondag tegen Newcastle United uitgevallen Hugo Lloris, waardoor Fraser Forster onder de lat staat. De weer fitte Clément Lenglet start in een driemansverdediging, samen met Cristian Romero en Eric Dier. Het viermansmiddenveld bestaat van rechts naar links uit Pedro Porro, Oliver Skipp, Pierre-Emile Højbjerg en Ivan Perisic. Heung-min Son en Richarlison moeten zorgen voor de aanvoer richting aanvalsleider Harry Kane.

Interim-manager Ryan Mason heeft bij Tottenham inmiddels weer de beschikking over Lucas Moura, die terugkeert van een schorsing maar nog niet in de wedstrijdselectie zit. Daarnaast keert Lenglet terug uit de ziekenboeg om gelijk te starten in de defensie. The Spurs zullen uiterst gebrand zijn op een goed resultaat na de blamage bij Newcastle United (6-1). Die nederlaag leidde het ontslag in van Cristian Stellini. Tottenham moet bovendien winnen om de kans op Champions League-voetbal in leven te houden. De laatste vier onderlinge ontmoetingen met United gingen echter verloren. Verdedigend staat het dit kalenderjaar ook niet sterk bij Tottenham. De Noord-Londenaren incasseerden liefst 28 goals in 2023, een prestatie die alleen ‘overtroffen’ werd door Leeds United (33).

?? The team news is in — and @B_Fernandes8 starts for the Reds ?? #MUFC || #TOTMUN — Manchester United (@ManUtd) April 27, 2023

Ten Hag houdt vertrouwen in de tegen Brighton uitblinkende David de Gea, die voor zich te maken krijgt met Aaron Wan-Bissaka, Viktor Lindelöf, Luke Shaw en Diogo Dalot. Casemiro en Christian Eriksen moeten zorgen voor de balans op het middenveld. De aanvallende intenties worden verwacht van Antony, de weer fitte Bruno Fernandes en Jadon Sancho. Rashford is het aanspeelpunt voorin bij de bezoekers uit Manchester, die drie punten willen halen in Londen in de strijd om een Champions League-ticket.

Bij United zit het de laatste weken wél mee. In de FA Cup werd ten koste van Brighton de finale gehaald, terwijl de laatste drie wedstrijden in de Premier League werden gewonnen. Maguire ontbreekt dus wegens blessureleed, waardoor Lindelöf, die tegen Brighton de winnende penalty nam, weer start. Alejandro Garnacho heeft de training inmiddels weer hervat, maar het duel in Londen komt nog te vroeg. Net als de Argentijn worden ook Scott McTominay en Raphaël Varane op korte termijn terugverwacht. United verloor dit seizoen alle vijf uitwedstrijden tegen een ploeg uit de huidige top zeven van de competitie.

Opstelling Tottenham Hotspur: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Porro, Skipp, Højbjerg, Perisic; Richarlison, Son; Kane

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Shaw, Dalot; Eriksen, Casemiro; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.